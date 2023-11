Cerimônia de abertura com atletas e autoridades marca a noite de quarta-feira no 37º Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre

Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias. O evento é da categoria MT700 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e conta com 200 atletas de 13 países na Associação Leopoldina Juvenil. O evento vai até o sábado, 4, e tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer. A noite de quarta-feira foi especial com a tradicional cerimônia de abertura do 37º Seniors Internacional de Tênis de- Copa Yone Borba Dias. O evento é da categoria MT700 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis e conta com 200 atletas de 13 países na AssociaçãoO evento vai até o sábado, 4, e tem o financiamento dode Incentivo e Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

A quadra central da Associação Leopoldina Juvenil recebeu autoridades como o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, Felipe Camozzato, Dep. Estadual representando a Assembleia Legislativa de Porto Alegre, Paulo Cesar Verardi, Diretor de Fomento da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul (SEL), o diretor do torneio, Ennio Moreira, Laura Moreira, diretora da Pró-Tênis Promoções Esportivas, Bruno Vanuzzi, diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Multiplan, Rogério Pivotto, Gerente de Canal Direto Regional Sul da Claro, Jairo Murliki, diretor do Grupo Murliki - Metrópole Eventos, e Eduardo Chemale, presidente da Federação Gaúcha de Tênis.

Foram homenageados em quadra os atletas Carlos Behar, terceiro do mundo na categoria 65 anos, a italiana Karina Lojo, sétima colocada nos 30, o paulista Ricardo Tomb, número 1 do mundo nos 60 anos, e Monica Yanagi, oitava do mundo nos 55 anos. Marcou presença também o neto de Yone Borba Dias, Filipe Costa, que disputa pela primeira vez o evento na categoria 45 anos.

"Temos tenistas de treze países, onze entre os dez melhores do mundo e acima de tudo muita disposição e integração dentro de fora das quadras. Este é o perfil do já tradicional Seniors Internacional de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias que a cada ano proporciona que a capital gaúcha se torne a capital mundial do tênis Masters. Queríamos agradecer aos atletas mais próximos e aos que viajam milhares de quilômetros para disputarem a competição. Importante salientar que este torneio vem acontecendo há 37 edições onde já enfrentamos diversas dificuldades e crises que nosso país enfrentou nos últimos anos, mas continua com o apoio dos nossos patrocinadores e este pela primeira vez com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Pró-Esporte. Acreditamos ser um dos poucos torneios com tamanho número de edições realizadas e isso só foi possível graças ao trabalho, luta e perseverança de Yone Borba Dias. Agradecimento especial à Associação Leopoldina Juvenil e também ao patrocínio da Claro, o co-patrocínio da golden Lake/Multiplan e o apoio da FILA e o apoio e financiamento do Pró-Esporte, Lei de Incentivo e fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria de Esporte e Lazer", disse o emocionado Ennio Moreira.

Paulo Cesar Verardi destacou: "Para vocês terem uma ideia, ao longo de 2023, recebemos cerca de mil projetos pela Lei de Incentivo. Quando a gente participa de um evento como esse onde se celebra trajetória de conquistas , boas práticas de uma modalidade esportiva tão importante para o mundo, temos convicção que vale a pena", declarou.

Ricardo Gomes destacou: "Quero parabenizar pelo clube e todos os que organizaram e os patrocinaram e dizer que primeiro uma homenagem justa à Yone e que vocês estão fazendo muito mais que um grande torneio. Estão fazendo um clube melhor e uma vida melhor para quem mora em Porto Alegre e uma cidade melhor para todos nós".

Após a cerimônia, as autoridades e os atletas participaram de um coquetel no bar inglês da Leopoldina Juvenil.

A competição segue nesta quinta-feira com a presença de atletas do Brasil, Chile, Argentina, Alemanha, Itália, Venezuela, Tunísia, Nova Zelândia, França, Uruguai, Colômbia, Austrália e Canadá brigando pelos títulos desde a categoria mais jovem, a dos 30 anos, até acima dos 80 anos em simples, duplas e duplas mistas, sempre em classes divididas de cinco em cinco anos. O evento tem a presença de onze atletas entre os 10 melhores do mundo nas respectivas categorias.