Seleções feminina e masculina se classificam em primeiro lugar nos seus grupos

O Brasil fechou a sua participação na fase inicial do torneio de equipes dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Depois de uma estreia tranquila na manhã desta quinta-feira (2), as duas seleções voltaram a vencer no início da noite e garantiram as primeiras colocações de seus grupos.

A Seleção feminina foi a primeira a ir para a mesa na segunda rodada. Diante das perigosas chilenas, donas da casa, foram arrasadoras e venceram por 3 a 0. A dupla Bruna Alexandre e Giulia Takahashi venceu Paulina Vega e Daniela Gómez, em sets diretos (11/3, 11/9 e 11/6); Bruna Takahashi também não perdeu sets diante de Zhiying Zhen (11/3, 11/4 e 11/5); e Giulia Takahashi superou Daniela Gómez, por 3 a 1 (11/7, 13/15, 11/5 e 11/8).



Logo depois, foi a vez da masculina, diante dos equatorianos. E o time tomou um grande susto. De cara, Vitor Ishiy e Eric Jouti caíram para Alberto Miño e Emiliano Riofrio, por 3 a 2 (9/11, 11/4, 11/2, 8/11 e 8/11). Na sequência, Hugo Calderano deixou tudo igual ao vencer Rodrigo Tapia em sets diretos (11/3, 11/7 e 11/6). Eric Jouti voltou para a mesa e perdeu para Emiliano Riofrio: 3 a 2 (11/3, 9/11, 7/11, 12/10 e 14/16). Calderano novamente empatou, batendo Alberto Miño por 3 a 1 (11/4, 12/10, 9/11 e 11/6). E Vitor Ishiy finalmente garantiu a vitória brasileira, ao superar Rodrigo Tapia, por 3 a 0 (11/2, 11/9 e 11/4), fechando em 3 a 2 o confronto.



Os adversários do Brasil nas quartas de final ainda não estão definidos. O time feminino vai enfrentar o segundo colocado do grupo A (Cuba ou República Dominicana) ou B (Argentina ou Atletas Independentes). Já os meninos, terão pela frente o segundo colocado do grupo C (Atletas Independentes, Porto Rico ou Canadá) ou D (Chile ou Peru).

A definição acontece por sorteio, logo após o final da terceira rodada, na tarde desta sexta-feira. Os jogos das quartas de finais femininas estão agendados para 17h, enquanto os duelos masculinos acontecem às 19h30. As semifinais serão disputadas no sábado e a decisão do ouro será no domingo.

A competição tem transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil, YouTube do Time Brasil, Cazé TV e Panam Sports Channel. As grades de horários e definições dos eventos transmitidos são de responsabilidade exclusiva dos respectivos serviços de streaming, de acordo com a oferta de sinal da Panam Sports.