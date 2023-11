Leonardo Iizuka conquista o título da categoria Sub-17 do WTT Youth Contender Szombathely, na Hungria

Título para o Brasil na Hungria. Leonardo Iizuka conquistou nesta sexta-feira (3) o título da categoria Sub-17 do WTT Youth Contender Szombathely, competição que acontece na Hungria. Na grande decisão, o número 26 do ranking de jovens bateu Alan Kurmangaliyev, do Cazaquistão.



No duelo contra o número 11 do ranking de jovens, jogo duro e vitória de virada por 3 sets a 2. As parciais do confronto foram de 5/11, 11/7, 3/11, 11/5 e 11/3. Antes da final, Iizuka ainda passou por outros cinco adversários nas fases eliminatórias. Na fase de grupos, o brasileiro venceu seus dois jogos e garantiu a liderança da chave.



Mas Leo Iizuka quer mais. Após título do Sub-17, o brasileiro quer também o topo do pódio da categoria Sub-19. Após garantir vaga nas fases qualificatórias com duas vitórias e na liderança da chave, o mesa-tenista de 17 anos encara o belga Tim Giltia (#179 do ranking de jovens) neste sábado (4), às 6h (horário de Brasília), pela fase 32 avos de final. Avançando, ele encara um longo dia de jogos até a grande final, que está marcada para 13h30.



Iizuka busca repetir os resultados obtidos no WTT Youth Contender Charleston, que aconteceu em agosto. Nos Estados Unidos, o atleta do Brasil garantiu o título das duas categorias que disputa na Hungria.