Lígia Silva e Isaac Zauli garantem o ouro do Absoluto A do TMB Challenge Plus Concórdia

O TMB Chalenge Plus Concórdia-SC terminou e a 22ª edição da competição em 2023 conheceu seus grandes campeões no último domingo (5). Foram três dias de jogos realizados Centro de Eventos Concórdia que recebeu atletas de onze estados do país. A competição foi organizada pela Federação Catarinense de Tênis de Mesa (FCTM).



Na principal categoria masculina da competição, o Absoluto A, título para Isaac Zauli (CR Saldanha da Gama-SP). Na final, enfrentando o vice-líder do ranking nacional Allan Sarmento (Techpong Academy/Metanoia/Tibhar-SC), 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 11/8, 8/11 e 11/5. Cazuo Matsumoto (Associação Concordiense de Tênis de Mesa-SC) e Luis Anjos (Pró Tênis de Mesa de Joaçaba-SC) completaram o pódio com o bronze.



Nas disputas femininas, ouro para Ligia Silva (Associação Concordiense de Tênis de Mesa-SC). Na decisão, enfrentando Ana Peters (Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo), 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/6 e 11/5. Messila Arakaki (Associação Concordiense de Tênis de Mesa-SC) e Raiane Heidrich (Associação de Tênis de Mesa de Pouso Redondo) ficaram com o bronze.