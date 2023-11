Estrela do tênis fica revoltada com comportamento de Djokovic

Na noite desta terça-feira (14), a lenda do tênis italiano, Adriano Panatta, campeão do Roland Garros de 1976, mostrou-se indignado com o comportamento de Novak Djokovic após sérvio ser derrotado pelo italiano Jannik Sinner, que é o quarto colocado. Panatta também citou que Federer e Nadal não teriam este comportamento.

"Você já viu Federer ou Nadal se comportarem da mesma forma que Djokovic esta noite ? Eu apostaria em qualquer coisa que ele iria tentar quebrar o ritmo do jogo, ele sempre faz. Primeiro o banheiro, depois a fisioterapia, ele tenta de tudo. Não gosto nada dessa atitude, graças a Deus o Sinner não se importa, ele fica lá tranquilo", disse o ex-número 4 do mundo.

O sérvio mostrou uma atitude infantil ao reger as vaias que recebeu da torcida e ainda reclamou fortemente contra marcação da arbitragem ao longo da disputa.

Mas, como foi a disputa?

Vale lembrar, que o Italiano derrotou o sérvio por 7-5, 6-7(5) e 7-6(2) num duelo de 3 horas e 10 minutos, sendo considerado um dos melhores da temporada. O italiano foi mais forte na reta final do primeiro set, mas Djokovic impôs-se num tie-break de segundo parcial em que foi mais sólido, mas voltou a ser o transalpino a vencer na terceira partida, ainda que tenha perdido inicialmente uma vantagem de 4-2 no parcial decisiva.