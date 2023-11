WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia: confira os resultados dos atletas brasileiros no segundo dia de competição

Após garantirem vaga nas fases eliminatórias da categoria Sub-15 do WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia, Davi Fujii e Lucas Romanski voltaram à mesa nesta quinta-feira (16) para a disputa das oitavas de final do individual.



Na mesa, Davi (#234) bateu o romeno Robert Istrase (#268) por 3 sets a 2 de virada (7/11, 11/6, 10/12, 11/6 e 11/8) e garantiu vaga nas quartas de final para enfrentar o francês Nathan Pilard (#215). No duelo, revés por 3 sets a 1, com parciais de 11/4, 8/11, 3/11 e 11/13.



Já Lucas Romanski se despediu do individual ainda nas oitavas. Enfrentando o austriaco Julian Rzihauschek, 3 sets a 0 com parciais de 3/11, 3/11 e 7/11.



Brasil volta à mesa para os jogos de duplas mistas



Nesta sexta-feira (17) os mesa-tenistas brasileiros jogam novamente, desta vez nas disputas de duplas mistas. Nas oitavas de final da categoria Sub-19, Leonardo Iizuka e Giulia Takahashi enfrentam Lin Quian Ser, de Singapura, e Sid Naresh, dos Estados Unidos. O duelo acontece às 7h.



Vencendo, a dupla brasileira joga durante o dia em busca do título. A grande final da categoria está marcada para às 13h30.



O WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia conta com a transmissão do canal oficial da WTT no YouTube. Confira aqui os jogos.