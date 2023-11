ATP Finals: veja os jogos das semifinais

Sem dúvidas às semifinais do ATP Finals serão imperdíveis, já que os quatro melhores do ano vão disputar o último troféu individual da temporada, com Novak Djokovic medindo forças com Carlos Alcaraz, enquanto Daniil Medvedev encara Jannik Sinner.

Para alguns, pode parecer algo normal e sem importância, mas este grandioso feito é apenas o quarto na história, onde as semifinais do ATP Finals têm os quatro primeiros do ranking na disputa.

A primeira vez que isto ocorreu foi em 1990, com Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl e Andre Agassi, onde o norte-americano sagrou-se campeão. Isso também se repetiu em 2004 com Roger Federer que saiu campeão, Andy Roddick, Lleyton Hewitt e Marat Safin, assim como em 2020, como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem e Daniil Medvedev saiu campeão.

Quando serão o jogos e como assistir?

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), pela semifinal do ATP Finals. A outra semifinal acontece mais cedo, às 10h30 (de Brasília), entre o italiano Jannik Sinner e o russo Daniil Medvedev. A ESPN 2 e o Star+ transmitem os dois duelos ao vivo.