Já classificados à fase principal, Vitor Ishiy e Eric Jouti representam o Brasil no WTT Feeder Vila Nova de Gaia, em Portugal

Entre a quarta-feira (22) e o sábado (25), Portugal vai receber mais uma competição do circuito mundial de Tênis de Mesa. Após receber WTT Youth Star Contender, que contou com o vice-campeonato individual de Giulia Takahashi, Vila Nova de Gaia será o palco do WTT Feeder.



Na mesa, nosso país terá dois representantes: Vitor Ishiy e Eric Jouti, números 97 e 175 do ranking mundial, respectivamente. Já classificados à fase principal, os brasileiros jogam a partir da quinta-feira (23), na fase 32 avos de final das disputas individuais.



Enquanto Jouti encara Ali Alkhadrawi (#245), da Arábia Saudita, Ishiy enfrenta Yiu Kwan To (#195), de Hong Kong. Os horários ainda serão divulgados pela organização da competição.



A competição conta com a transmissão do canal oficial da WTT no YouTube.



''Este será o meu último WTT do ano e como sempre tento não criar expectativas. Mas estou focado em atingir um bom nível de jogo. Venho da minha primeira experiência nos Jogos Pan-Americanos e estou bem feliz com os resultados, principalmente na disputa por equipes.'', explicou Vitor Ishiy.



Além do individual, Vitor e Eric jogam nas disputas de duplas. Os brasileiros atualmente ocupam a 66ª posição do ranking mundial. Em duplas mistas, Eric Jouti reedita a parceria que ficou com o vice-campeonato do WTT Feeder de Estocolmo, jogando ao lado da alemã Franziska Schreiner. Os compromissos de duplas começam nas oitavas de final.