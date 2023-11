Após vitória nas duplas mistas, Eric Jouti é superado nas quartas e encerra participação no WTT Feeder Vila Nova de Gaia

Fim da linha para o Brasil no WWT Feeder de Vila Nova de Gaia 2023. Após vencer a dupla An Jae-Hyun (Coreia do Sul) e Yi-Shiun Lin (Estados Unidos) por 3 sets a 2 nas oitavas de final, Eric Jouti e sua dupla Franziska Schreiner (Alemanha) voltaram à mesa nesta sexta-feira (24) para mais um compromisso na competição.



No duelo válido pelas quartas de final, enfrentando os chineses Liu Digshuo e Wang Tianyi, melhor para os adversários: 3 sets a 0, com parciais de 9/11, 8/11 e 4/11, numa partida que durou cerca de 25 minutos.



O resultado encerrou a participação brasileira na competição. Além da disputa de duplas mistas, nosso país contou com participantes nos jogos de duplas masculinas e no individual. Eric Jouti e Vitor Ishiy foram superados nas oitavas de final jogando duplas e na fase 16 avos de final no individual.