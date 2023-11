Com seis brasileiros na mesa, Campeonato Mundial de Jovens começa no próximo domingo, na Eslovênia

O Tênis de Mesa brasileiro terá mais um compromisso no calendário internacional a partir do próximo domingo. Entre os dias 26 de novembro e 3 de dezembro, Nova Gorica, cidade da Eslovênia será o palco do Campeonato Mundial de Jovens, principal disputa de base da modalidade.



Na mesa, o Brasil terá seis representantes nas disputas individuais, em duplas e por equipes: Leonardo Iizuka e Giulia Takahashi no Sub-19, além de Lucas Romanski, Hamilton Yamane, Davi Fujii e Vitor Iwamoto na categoria Sub-15.



Com a vaga conquistada pela posição no ranking mundial de jovens, Leonardo Iizuka participa do individual e ainda joga duplas na Eslovênia. Cabeça de chave número 8 da competição, ele também vai à mesa ao lado de Giulia Takahashi em duplas mistas e recebe a parceria de Simon Belik, da República Tcheca nas disputas masculinas.



Na estreia pelo individual, Leo terá o primeiro compromisso pela fase 16 avos de final, encarando o indiano Payas Jai, atual número 35 do ranking mundial de jovens. Já em duplas mistas, a dupla brasileira composta por Iizuka e Giulia Takahashi enfrenta Sanaya Buddhadasa e Finn Luu, da Austrália. O duelo também é válido pela fase 16 avos de final.



Nas disputas masculinas em duplas, Leo e Simon terão pela frente a dupla de Taipé Chinês Kao Cheng-Jui e Chang Yu-An, nas oitavas de final.



''Fiz uma boa preparação em Portugal, após jogar o WTT Youth Star Contender Vila Nova de Gaia, e estou me sentindo muito preparado para o Mundial. Sei que será um campeonato muito difícil, mas vou buscar dar o meu melhor e conquistar o melhor resultado possível.'', afirmou Leonardo Iizuka, atualmente na 10ª posição do ranking mundial de jovens.



O outro nome brasileiro da categoria Sub-19 é Giulia Takahashi. A mesa-tenista de 18 anos, que entrou para o Top 100 do ranking mundial nesta semana, também será a cabeça de chave número oito da competição. 15ª do ranking de jovens, Giulia garantiu vaga na competição após conquistar a medalha de prata no Pan-Americano da categoria, realizado nos Estados Unidos, em julho.



Além de jogar o individual, onde encara Yeh Yi-Tian (#33 - Taipé Chinês) e receber a parceria de Leonardo Iizuka em duplas mistas, a brasileira também joga ao lado de Sally Moyland. A atleta dos Estados Unidos fez a grande final do Pan-Americano contra Giulia e, na ocasião, acabou ficando com a medalha de ouro.



Ao lado da norte-americana, Giulia mais uma vez enfrenta Yeh Yi-Tian, que joga ao lado de Cheng Pusyuan, também de Taipé Chinês. A partida é válida pelas oitavas de final.



''Nos últimos dias estivemos jogando o WTT Youth Star Contender, que contava com um nível forte e conseguimos bons resultados, boas vitórias. Isso nos dá confiança para o Mundial. Após o WTT, treinamos no Centro de Alto Rendimento de Gaia, em Portugal, fazendo a preparação para o Campeonato Mundial.'', explicou Fernando Shigetomi, técnico da Seleção Brasileira de base.



Medalhistas de ouro na disputa por equipes do Pan-Americano Sub-15, também realizado nos Estados Unidos no mês de julho, Lucas Romanski, Hamilton Yamane, Davi Fuji e Vitor Iwamoto esperam repetir o resultado no Campeonato Mundial.



O primeiro desafio da equipe brasileira será nas oitavas de final, enfrentando a Austrália. Quem avançar encara a China, nas quartas de final.

Confira aqui os duelos do Brasil no Campeonato Mundial de Jovens

Sub-19



- Leonardo Iizuka (#10) x Payas Jain (#35 - Índia) - Fase 16 avos de final do individual masculino

- Giulia Takahashi (#15) x Yeh Yi-Tian (#33 - Taipé Chinês) - Fase 16 avos de final do individual feminino

- Leonardo Iizuka e Giulia Takahashi x Sanaya Buddhadasa e Finn Luu (Austrália) - 16 avos de final de duplas mistas

- Leonardo Iizuka e Simon Belik (República Tcheca) x Kao Cheng-Jui e Chang Yu-An (Taipé Chinês) - Oitavas de final de duplas masculinas

- Giulia Takahashi e Sally Moyland (Estados Unidos) x Yeh Yi-Tian e Cheng Pusyuan (Taipé Chinês) - Oitavas de final de duplas femininas

- Brasil x Austrália - Oitavas de final de Equipes.