Leilão beneficente, com presença de Bia Haddad Maia, promete ace no combate às necessidades sociais

Nesta quarta-feira (29), apaixonados e entusiastas do tênis terão a oportunidade de unir o amor pelo esporte à solidariedade, participando do leilão beneficente promovido pelo Rede Tênis Brasil, em São Paulo.

O evento, que será conduzido pelo leiloeiro Renato Moysés e organizado pela plataforma Superbid Exchange, visa angariar fundos para promover ações sociais e projetos da organização.

A analogia com o tênis não poderia ser mais apropriada, já que os entusiastas desse esporte terão a chance de fazer um verdadeiro ace ao contribuir para uma causa nobre. Entre as oportunidades de match point, o leilão terá diversos itens e experiências exclusivas, como ingressos para o torneio de tênis Laver Cup e para a semifinal feminina de Roland Garros, camisetas autografadas e sessões de treinamento com especialistas no esporte.

Além dos itens esportivos, o evento contará com um painel exclusivo, onde especialistas irão debater sobre o cenário do tênis brasileiro e mundial. Uma homenagem especial será dedicada à talentosa tenista Beatriz Haddad Maia, conhecida pelo público brasileiro como Bia Haddad. A tenista vem apresentando boa performance nos torneios, tendo conquistado recentemente o campeonato WTA Elite Trophy, na China.