Itália sobe ao topo do ranking da Copa Davis após 47 anos

Nesta semana, a seleção italiana conquistou o título da Copa Davis e subiu para a primeira posição do ranking ITF, marcando sua segunda vitória na história do torneio. A primeira vez foi em 1976, liderada por Adriano Panatta, que também foi campeão de Roland Garros no mesmo ano. O feito atual aconteceu 47 anos depois do triunfo italiano, sendo destaque em diversas capas pelo país.

A equipe, liderada pelo jovem Jannik Sinner de 22 anos, derrotou a Austrália por 2 a 0 na final realizada neste domingo, 26 de novembro, em Málaga, na Espanha. Matteo Arnaldi (44º do ranking) venceu o primeiro jogo por 2 a 1 (7/5, 2/6 e 6/4) diante de Alexei Popyrin (40º). No segundo jogo, Sinner derrotou Alex de Minaur (12º) por 2 a 0, com direito a um pneu no segundo set (6/3 e 6/0).

Vale lembrar que o país não chegava à final desde 1998 e que, no formato atual, a melhor campanha teria sido a de 2022, quando chegou às semifinais. Para 2024, Itália e Austrália já garantiram seus passaportes para a fase final da Copa Davis como finalistas. A Espanha, que sediará novamente a fase eliminatória, e a Grã-Bretanha receberam os convites da organização. Enquanto isso, os 12 países restantes serão definidos após a disputa da fase classificatória no início de fevereiro.

Mas, e as outras equipes como ficam?

O Canadá perdeu o posto e caiu para o segundo lugar, enquanto a Austrália mantém a terceira posição depois de nova final perdida. A seleção espanhola caiu de segunda para quarta. O Brasil fecha o ano em 25º, uma posição acima de Portugal. Os brasileiros vão competir no playoff de qualificação para a Davis Cup Finals de 2024 e já têm rival definido.