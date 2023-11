Macena Open começa nesta quarta-feira e terá o primeiro dia do qualifying para definir as útimas vagas

Começa nesta quarta-feira (29), a partir das 14h, o Macena Open, o maior torneio do circuito mundial de Beach Tennis do mundo com chancela da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis que tem ao todo 1.702 atletas. A competição terá o primeiro dia do qualifying no profissional para definir as últimas vagas na chave principal da competição realizada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). A premiação total é de US$ 35 mil e os campeões do masculino e do feminino levam 470 pontos para casa.

O qualifying terá três rodadas no masculino e uma no feminino com jogos que vão percorrer todo o primeiro dia do evento que tem atletas de 13 países. Além do Brasil, disputarão o evento atletas do Chile, Aruba, Alemanha, Letônia, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, Portugal, Rússia, Venezuela e Paraguai. Essa última terça-feira foi o dia de ajustes finais na montagem do evento e suas 40 quadras para atletas profissionais e amadores. Os primeiros profissionais já realizaram seus primeiros treinamentos no local e se encantaram com a estrutura e a beleza do local.

Vice-campeão fala sobre torneio

Pedro Consiglio, natural da Praia do Francês que foi vice-campeão do pré-quali realizado em Arapiraca (AL) e que já tem vaga assegurada na chave principal com seu irmão Paulo, falou sobre suas expectativas sobre a competição.

"Expectativa está alta, Macena está melhorando cada vez mais o torneio. Ficamos cada vez com mais vontade de jogar ainda mais jogando em casa, estando com a galera aqui em casa, pessoal de outros estados, está sendo muito bom. Nas últimas três semanas participamos de três torneios então deu pra gente pegar o jogo legal para enfrentar os melhores do mundo na chave principal", disse Pedro.

Os irmãos estão recebendo em casa vários atletas, quanto a isso o atleta diz estar acostumado.

"Estamos acostumados a rodar o circuito, acabamos conhecendo a garotada, quando vou pro Paraná fico na casa do pessoal, João Pessoa também. Lá em casa está minha namorada Giovanna Pedrini de Porto Alegre, a namorada dela a Daniela Bozko, de São Paulo, Ricardo Tato do Paraná, Luis Wagner que é o Tripa, da Paraíba, e o Richard Gomes de São Paulo."

Presença dos Top 10 do mundo

O Macena Open trará todos os top 10 do mundo do masculino e do feminino, a única ausência será no feminino, da italiana Ninny Valentini que está machucada. O torneio amador conta com pontos para o ranking nacional nas categorias A, B, C e para o ranking da Federação Alagoana de Tênis na categoria D, além de categorias de veteranos e juvenis. Outra novidade é a disputa do Maceninha Open para crianças até 11 anos que será disputado junto ao último dia.

Confira as duplas cabeças de chave do Macena Open até o momento:

Masculino:

1 - Nicolas Gianotti (FRA, 1º)/Mattia Spoto (ITA, 1º)

2 - Nikita Burmakin (RUS, 3º)/Antomi Ramos (ESP, 5º)

3 - André Baran (BRA,4º)/Michele Cappelletti (ITA, 6º)

4 - Mathieu Guegano (FRA, 10º)/Theo Irigaray (FRA, 12º)

5 - Ramon Guedez (VEN, 9º)/Carlos Vigon (VEN, 15º)

6 - Leonardo Branco (BRA, 19º)/Hugo Russo (BRA, 14º)

7 - Thales Santos (BRA, 13º)/Daniel Schmitt (BRA, 22º)

8 - Doriano Beccaccioli (ITA, 16º)/Marco Garavini (ITA, 23º)

Feminino:

1 - Patrícia Diaz (VEN, 2ª)/Rafaella Miiller (BRA, 2ª)

2 - Giulia Gasparri (ITA, 1ª)/Sofia Cimatti (ITA, 7ª)

3 - Vitória Marchezini (BRA, 6ª)/Sophia Chow (BRA, 5ª)

4 - Flaminia Daina (ITA, 9ª)/Nicole Nobile (ITA, 8ª)

5 - Veronica Casadei (ITA, 11ª)/Greta Giusti (ITA, 10ª)

6 - Ariadna Graell (ESP, 15ª)/Eva Palos (ESP, 14ª)

7 - Raquel Iotte (BRA, 19ª)/Isadora Simões (BRA, 24ª)

8 - Lola Barrau (FRA, 23ª)/Lorena Melo (BRA, 25ª)

Principal chave

A chave principal começa na quinta-feira (30) com a primeira rodada e segue com oitavas e quartas na sexta-feira (1). O sábado será o dia das semis e finais com transmissão do Sportv. Os canais PlayBT mostram todos os jogos da quadra central pelo Youtube e também outras partidas pelo Instagram. O domingo marca o dia final do evento com a disputa do torneio BT 10 com pontos no ranking mundial, as finais das categorias amadoras e o Maceninha Open.

Patrocinadores

O Macena Open conta com os patrocínios da Coca-Cola, Hotéis Ponta Verde, Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, Governo do Estado de Alagoas, Estrela Galícia, Powerade, Água Crystal, Angioneuro, Banco BRB, TRI, Ladeirão do Óleo e Usina Caeté. A Bola Oficial é a Drop Shot. O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Alagoana de Tênis, a realização é da Paxá Sports.