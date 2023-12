United Cup divulga calendário com Bia Haddad enfrentando número 1 do mundo

A temporada de 2023 está chegando ao fim, mas a nova temporada já está batendo à porta, e a United Cup não perdeu tempo, já divulgando o calendário para a fase de grupos, com a presença do Brasil.

A competição ocorre em mais de uma cidade australiana, e nesta edição, Sydney e Perth serão as anfitriãs do torneio. No dia 30 de dezembro, a brasileira Bia Haddad enfrentará simplesmente Iga Swiatek, a número 1 do mundo, em uma reedição da semifinal de Roland Garros.

A temporada de 2024 terá início ainda em 2023, no dia 29 de dezembro, quando o Brasil enfrentará a Espanha. Ou seja, teremos Bia Haddad encarando Sara Sorribes Tormo, enquanto Thiago Wild enfrenta Alejandro Davidovich Fokina. Novak Djokovic também está presente e estreia no dia 31 deste mês contra o chinês Zhizen Zhang.

Confira o calendário completo:

Foto: Divulgação/United Cup