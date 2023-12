Alunos do projeto Tênis para Todos Paraisópolis realizam próprio torneio

Os alunos do projeto Tênis para Todos Paraisópolis tiveram uma experiência diferente. Pela primeira vez, eles planejaram o próprio torneio. Além dos jogos, eles fizeram também o chaveamento e a arbitragem.

“Foi muito legal aprender as regras do tênis e do torneio. Nunca tivemos essa experiência antes de poder ajudar nos jogos, fazer os desafios e ser árbitro”, disse Vitor, aluno do 4ª ano do Ensino Fundamental da EMEF Dom Veremundo Toth, umas das duas escolas da comunidade beneficiadas pelo projeto.

Já as turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental participaram de uma Oficina de Confecção de Raquete, onde montaram a própria raquete de papelão. A ação contou com participação das professoras de sala de aula, aproximando-as cada vez mais do projeto por meio da construção coletiva.

O Tênis para Todos Paraisópolis foi implantado pelo Instituto Cades em 2018, e desde então já beneficiou cerca de 2.500 crianças e jovens, de 6 a 14 anos. Em sua quinta edição, o projeto conta com o patrocínio do Banco Itaú e Credit Suisse, através da Lei Federal de Incentivo, e atende cerca de 500 alunos de duas escolas da rede pública da comunidade: EMEF Dom Veremundo Toth e EMEF CEU Paraisópolis.

O projeto também conta com a Rede de Proteção Social Cades, que consiste na identificação de alunos e famílias em situação de maior vulnerabilidade, e encaminhamento para órgãos de saúde, assistenciais e profissionais voluntários, todos parceiros da Rede. Atualmente, 15 alunos e suas famílias são atendidas.

Sobre o Instituto Cades

O Instituto Cades trabalha há mais de 15 anos com projetos sociais esportivos no Estado de São Paulo, em regiões de alta vulnerabilidade social. Até agora, o Instituto já beneficiou mais de 61 mil pessoas, transformando vidas de crianças e adolescentes levando educação e qualidade de vida por meio do esporte.