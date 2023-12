CBTM recebe o oitavo troféu consecutivo do Prêmio Sou do Esporte por suas boas práticas de governança

Receber prêmios já se tornou hábito para a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). Desde 2015, quando foi criado o Prêmio Sou do Esporte – que incentiva a prática da boa governança entre as confederações olímpicas e as federações de futebol – a entidade recebe reconhecimento por sua contribuição ao esporte brasileiro. E na 8ª edição do evento, a CBTM faturou bronze, recebendo a honraria pelo terceiro lugar na categoria Governança – Práticas Inovadoras.

A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira (12), no Campo Olímpico de Golfe, no Rio de Janeiro. A edição 2023 foi a oitava na qual a CBTM fica no Top 5 das confederações esportivas brasileiras, participando de todas as edições do Prêmio Sou do Esporte em posição de destaque. Na primeira edição, em 2015, a entidade ficou em quinto lugar e teve escala progressiva na avaliação da governança, até alcançar o primeiro título, em 2019 (foram três ao todo, repetindo o feito em 2021 e 2022).

O prêmio foi entregue por Fabiana Bentes, CEO do Sou do Esporte, ao presidente da CBTM e vice-presidente da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), Alaor Azevedo. Antes do recebimento, foi exibido um vídeo no qual a atleta paralímpica Lethicia Lacerda deu um depoimento sobre a Bolsa Moradia, um dos programas da entidade.

"Considero uma prática importantíssima. Sou de Goiás e estou morando e treinando em São Paulo graças à Bolsa Moradia concedida pela CBTM. Essa iniciativa vai permitir que eu me torne uma atleta de alto rendimento, pois em São Paulo me é proporcionada toda a infraestrutura necessária, inclusive a chance de treinar no Centro Paralímpico Brasileiro, que é espetacular", afirmou Lethicia, que nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, conquistou medalha de bronze.

Com o troféu em mãos – mais um para a galeria da CBTM no quesito de governança – Alaor Azevedo dirigiu agradecimentos à organização do evento e falou brevemente sobre a Bolsa Moradia, implantada sob sua gestão.

"Temos atualmente 28 atletas morando em São Paulo, onde possuem melhores condições de se desenvolver no tênis de mesa. O resultado disso já pode ser visto nas 38 medalhas conquistadas no Parapan. Agradeço a Fabiana Bentes pelo ambiente fantástico da Sou do Esporte. E também ao Comitê Nacional de Clubes, lembrando que a CBTM possui cadastrados 50 clubes aspirantes. A governança é um aspecto fundamental para o desenvolvimento do esporte", concluiu Alaor.

A 8ª edição do prêmio Sou do Esporte foi transmitida ao vivo pelo canal Bandsports e teve como homenageado o medalhista olímpico Joaquim Cruz, do Atletismo, campeão em Los Angeles-1984 e prata em Seul-1998, ambos nos 800 metros. Estiveram presentes grande número de personalidades do esporte e foram distribuídos mais de 20 prêmios.

A Sou do Esporte é uma associação sem fins lucrativos que atua como rede de relacionamento entre atletas, entidades esportivas, poder público e setor privado. Entre seus principais valores estão a ética, a transparência, o trabalho em equipe e a responsabilidade com si próprio e terceiros.