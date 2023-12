Brasília Super Cup encerra temporada 2023 do Beach Tennis na capital federal

Para encerrar a temporada 2023 com chave de ouro, a capital federal reunirá grandes nomes do Beach Tennis mundial e os principais jogadores da cidade na Brasília Super Cup, entre os dias 16 e 20 deste mês, na Arena BRB, com uma premiação total de R$ 55 mil. As principais partidas do torneio serão transmitidas ao vivo pelo canal PlayBT.

A organização da Brasília Super Cup anunciou, nesta quarta-feira (13), a participação do carioca Vini Font, primeiro brasileiro a alcançar o topo do ranking mundial da modalidade, em 2014. O ex-número 1 do mundo tem na carreira 49 títulos, entre eles, o de tetracampeonato mundial e o bicampeonato pan-americano. Hoje, ele é o 40º colocado no ranking da ITF.

Também está confirmada a participação da multicampeã Joana Cortez. A carioca conquistou sete títulos pan-americanos, um título sul-americano, além de quatro títulos mundiais por equipes. Foi número 1 do mundo em 2013 e 2014 e, atualmente, é a 22ª do ranking mundial e a número 8 do Brasil. Joana também é comentarista de Tênis e Beach Tennis do Sportv e membro da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O evento ainda contará com o Brasília Beach Tennis Kids, uma série de clínicas da modalidade para crianças atendidas nos Centros Olímpicos da cidade, além da realização da premiação dos melhores do ano 2023 da Federação Brasiliense de Tênis.

Nos dois primeiros dias da Brasília Super Cup, dias 16 e 17, oito duplas masculinas e oito duplas femininas de Brasília serão convocadas, seguindo o ranking oficial da Federação Brasiliense de Tênis e vão jogar um torneio qualificatório valendo duas vagas para a chave principal do torneio em cada naipe.

Os classificados no qualifying disputam a chave principal contra quatro duplas internacionais convidadas, masculinas e femininas. Completam a chave principal duas duplas de Brasília, que serão convidadas pela organização. As oito duplas masculinas e femininas da chave principal irão disputar o grande prêmio de R$ 50 mil.

A programação da Brasília Super Cup ainda terá, no dia 18, um divertido e emocionante torneio de duplas mistas, com a participação de duplas selecionadas entre os atletas inscritos. O torneio terá uma premiação de R$ 5 mil. Na mesma data, será realizada a premiação dos Melhores do Ano 2023 da Federação Brasiliense de Tênis, trazendo os destaques do Beach Tennis brasiliense na temporada.