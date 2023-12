São Caetano do Sul vence Top Spin e conquista o Absoluto A masculino

O São Caetano do Sul/Bunka/SP é o grande campeão da disputa do Absoluto A masculino de Equipes de Clubes do TMB Platinum - Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (15), sétimo dia de jogos, equipe de São Paulo superou a equipe da Top Spin/SP.



Na mesa, a equipe formada por Diogo Silva, Henrique Noguti, Kenzo Carmo e Humberto Araújo garantiu o topo do pódio com o placar de 2 a 0 contra o time formado por Eric Jouti, Leonardo Iizuka, Gustavo Ushisima e Arthur Amoed.



No primeio confronto, em duplas, triunfo de virada de Diogo Silva e e Kenzo Carmo contra Eric Jouti e Leonardo Iizuka: 3 sets a 2, com parciais de 9/11, 8/11, 11/5, 11/9 e 11/9.



No segundo duelo, entre Diogo Silva e Leonardo Iizuka, mais uma vitória de virada de São Caetano. Com parciais de 8/11, 11/9, 12/10 e 11/9.

O TMB Platinum – Campeonato Brasileiro, maior competição de Tênis de Mesa das Américas, recebe 2.526 atletas para nove dias de jogos no Centro de Treinamento Paralímpico (CPB). Na mesa, além da luta pelas medalhas, os mesatenistas disputam os 2 mil pontos garantidos para os grandes campeões de cada categoria.