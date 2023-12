Associação Concordiense de Tênis de Mesa garante título do Absoluto A feminino

O título do Absoluto A feminino de Equipes de Clubes do TMB Platinum - Campeonato Brasileiro é da Associação Concordiense de Tênis de Mesa/SC. A grande final da categoria foi disputada nesta sexta-feira (15) no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.



A equipe formada por Mayara Neves, Lígia Silva, Melissa Arakaki e Jessica Yamada superou a Associação Joinvilense de Tênis de Mesa/SC, que contava com Janaina Costa, Alexia Nakashima, Lhays Stolarki e Ana Cabral, por 2 a 1.



No primeiro duelo, vitória da equipe de Concórdia. Com parciais de 11/6, 9/11, 11/9 e 11/4, triunfo por 3 sets a 1 da dupla Jessica Yamada e Melissa Arakaki contra Lhays Stolarki e Alexia Nakashima



O empate de Joinville veio com Lhays Stolarki, que bateu Lígia Silva de virada e com o placar de 3 sets a 1. As parciais foram de 4/11, 11/5, 11/9 e 11/8.



No jogo do ouro, brilhou a estrela de Jessica Yamada. Enfrentando Alexia Nakashima, título garantido com o placar de 3 sets a 0 e parciais de 11/4, 11/7 e 11/5.

O TMB Platinum – Campeonato Brasileiro, maior competição de Tênis de Mesa das Américas, recebe 2.526 atletas para nove dias de jogos no Centro de Treinamento Paralímpico (CPB). Na mesa, além da luta pelas medalhas, os mesatenistas disputam os 2 mil pontos garantidos para os grandes campeões de cada categoria.