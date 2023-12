Avassaladora, Giulia Takahashi vence Julia Hatakeyama e conquista o Absoluto A do TMB Platinum

Acostumada a vencer, Giulia Takahashi teve mais uma noite digna de Giulia Takahashi. Após uma grande campanha, a atleta de São Caetano do Sul/Bunka/SP foi a grande campeã do Absoluto A do TMB Platinum - Campeonato Brasileiro. Na grande final, disputada neste sábado (16), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, em duelo contra Julia Hatakeyama (CT Morimoto/MT), vitória por 3 sets a 0, com parciais de 11/2, 11/5 e 11/4.



A espetacular campanha serviu para coroar a grande fase da mesa-tenista de 18 anos. Perdendo apenas dois sets disputados, a Top 100 do ranking mundial, que já tinha cinco títulos do Campeonato Brasileiro na base, foi ao topo do pódio da competição adulta pela primeira vez.



''É um sentimento muito especial. Estou muito feliz por ter conseguido, era o que faltava pra finalizar o ano. Eu acho que eu fiz um bom campeonato. Eu acabei de vir da Europa, cheguei semana retrasada e já tive que treinar. Então foi tudo muito corrido, mas graças a Deus eu consegui esse título''



Victoria Strassburger (Sogipa/RS) e Sabrina Miyabara (Praia Grande/SP) completaram o pódio com a medalha de bronze.



''Foi um ano perfeito, teve muita coisa, mas senti que eu evolui bastante. E só faltava esse título para finalizar o ano de um jeito ainda mais especial. Muito obrigada a todo mundo que torceu, muito obrigada a todo mundo que torce pra mim, que me assiste sempre, que me manda mensagem. Essa vitória não é só minha, é de todo mundo, principalmente dos meus pais, dos meus técnicos, dos meus amigos que sempre estão comigo torcendo.''



O JOGO



Giulia Takahashi aproveitou o bom momento para começar a final com toda sua força. Após abrir boa vantagem no primeiro set, a atleta do São Caetano não demorou para abrir vantagem no duelo: 11 a 2.



Em desvantagem, Júlia Hatakeyama foi mais efetiva no segundo set e conseguiu marcar cinco pontos. Mas não foi o suficiente para bater a número 96 do ranking mundial: 11 a 5 e 2 sets a 0 no placar.



O duelo não mudou muito no terceiro e decisivo set. Giulia Takahashi abriu vantagem e adversária pediu tempo para interromper a sequência de pontos da atleta de 18 anos. Mesmo com dois pontos da atleta do Mato Grosso, Giulia fechou o duelo em 3 sets a 0: 11 a 4.

O caminho até a final



A atleta de 18 anos já dava indícios do grande campeonato que faria desde o início. Na fase de grupos, vitórias por 3 sets a 0 contra Rebeca Daniello e Marina Michelin, garantindo a classificação na liderança da chave.



Na fase 32 avos, um grande desafio contra a multicampeã paralímpica Danielle Rauen. Na mesa, o primeiro set perdido, mas mais uma grande vitória: 3 sets a 1.



Na sequência, já pela fase 16 avos de final, outro 3 sets a 0, mas desta vez contra Priscila Salvador. Nas oitavas, a vítima foi Tamyres Fukase. E o triunfo mais uma vez foi por 3 sets a 0.



Já de olho no título, Giulia Takahashi encarou Beatriz Fiore e mais uma vez foi cirúrgica para fazer o placar necessário e já conhecido. Mais um 3 a 0.



Enfrentando a número dois do ranking nacional, Victoria Strassburger, duelo complicado, mas mais uma vez conquistado. A vitória por 3 a 1 colocava Giulia como o grande nome a ser batido na final.



No jogo do ouro, o talento mais uma vez apareceu naturalmente. E assim Takahashi vez valer seu nome, seu lugar no ranking nacional e toda a qualidade já conhecida: 3 sets a 0 contra Júlia Hatakeyama e medalha de ouro no peito.