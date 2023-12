Nobile e Spotto ganham títulos de Rei e Rainha no Masters Finals Follow the Beach em Itu (SP)

Beach Tennis no Masters Finals Follow the Beach, realizado na Apollo Beach Tennis House, em Itu (SP). Os italianos Nicole Nobile e Mattia Spoto conquistaram, neste domingo, os títulos de Rei e Rainha donothe Beach, realizado na ApolloHouse, em Itu (SP).

Rafaella Miiller e Patrícia Diaz que derrotou a paulistana Sophia Chow e a italiana Giulia Gasparri na final por 6/7 6/2 6/1. Chow terminou em segundo lugar enquanto que Miiller finalizou em terceiro no geral. Nobile, campeã de Simples e de Dupla Mista, confirmou o título ao conquistar o terceiro lugar na Dupla Feminina ao lado de Veronica Casadei. O título na categoria ficou come Patrícia Diaz que derrotou a paulistanae a italiana Giulia Gasparri na final por 6/7 6/2 6/1. Chow terminou em segundo lugar enquanto que Miiller finalizou em terceiro no geral.

No masculino, Mattia Spoto, campeão de Simples e vice na Mista, foi campeão na Dupla Masculina com o francês Nicolas Gianotti ao bater os italianos Michele Cappelletti e Alessandro Calbucci por 6/2 6/3 e ficou com o troféu como o Rei com seu parceiro como o vice-campeão. O espanhol Antomi Ramos terminou como o terceiro.

Spoto e Nobile levaram R$ 40 mil para a casa cada um. Cada vice-campeão faturou R$ 20 mil e o terceiro R$ 10 mil. A premiação total foi de R$ 200 mil.