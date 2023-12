Alunos do projeto Tênis para Todos Paraisópolis jogam tênis na quadra do Parque do Ibirapuera

Os alunos do projeto Tênis para Todos Paraisópolis fazem as aulas de tênis nas quadras poliesportivas da EMEF Dom Veremundo Toth e do CEU Paraisópolis. Mas, dessa vez, tiveram a oportunidade de fazer um passeio até o Parque do Ibirapuera e jogar tênis na quadra de saibro do parque.

“Com os passeios fora da comunidade, estamos abrindo os horizontes dos alunos do projeto. Os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental adoraram a oportunidade. Em quadra, foi trabalhado pontuação, regras do jogo e o jogo de simples”, explica Joaquim Calmon, coordenador do projeto e diretor do Instituto Cades.

Depois do passeio, já na escola, os alunos disputaram um mini torneio, além de um festival com jogos e entrega de medalhas. Já as turmas de alunos de menor idade participaram de gincanas e estafetas (brincadeiras com base em corridas, onde cada participante deve percorrer um trajeto delimitado procurando realizá-lo no menor tempo possível), uma abordagem mais apropriada para a faixa etária.

O Tênis para Todos Paraisópolis foi implantado pelo Instituto Cades em 2018, e desde então já beneficiou cerca de 2.500 crianças e jovens, de 6 a 14 anos. Em sua quinta edição, o projeto conta com o patrocínio do Banco Itaú e Credit Suisse, através da Lei Federal de Incentivo, e atende cerca de 500 alunos de duas escolas da rede pública da comunidade: EMEF Dom Veremundo Toth e EMEF CEU Paraisópolis.

O projeto também conta com a Rede de Proteção Social Cades, que consiste na identificação de alunos e famílias em situação de maior vulnerabilidade, e encaminhamento para órgãos de saúde, assistenciais e profissionais voluntários, todos parceiros da Rede. Atualmente, 15 alunos e suas famílias são atendidas.

Sobre o Instituto Cades

O Instituto Cades trabalha há 15 anos com projetos sociais esportivos no Estado de São Paulo, em regiões de alta vulnerabilidade social. Até agora, o Instituto já beneficiou mais de 61 mil pessoas, transformando vidas de crianças e adolescentes levando educação e qualidade de vida por meio do esporte.