Julia Nogueira inicia a pré-temporada e define primeiro torneio de 2024

úlia Nogueira, número 12 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, natural de Araraquara (SP), iniciou sua pré-temporada na Arena Pinheirinho, em Vinhedo (SP) de olho na temporada de 2024 do Beach Tennis.

"Já havia iniciado a parte física no final do ano passado e essa semana comecei a parte de quadra", destacou Júlia que já tem o primeiro torneio do novo ano, que será nos primeiros dias de fevereiro no BT 200 de Matinhos (PR), com premiação de US$ 15 mil, ao lado de Marcela Vita, 14ª colocada.

"Estou animada para essa nova temporada, sigo com a meta de entrar no top 10 e evoluir minha parceria com a Marcela almejando grandes títulos", apontou a atleta patrocinada pela Zeiq e Pinheirinho. Ela conta com o apoio da Acelera One.