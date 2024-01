MundoTênis Open, o WTA de Florianópolis, é eleito o segundo melhor torneio da série WTA 125 de 2023

O sucesso da primeira edição do MundoTênis Open, o WTA de Florianópolis, ficou ainda mais evidente nesta quarta-feira com a divulgação da votação dos melhores eventos do ano da categoria WTA 125.

O torneio inaugural realizado na Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional, ficou em segundo lugar como o mais votado como o melhor evento da série na temporada de 2023. Ao todo 31 torneios concorreram em votação realizada pelas atletas. O campeão foi o Nordea Open, realizado em Bastad, na Suécia, com apenas dois votos acima do evento catarinense.

Esta é a primeira vez que um torneio inaugural da WTA fica em segundo lugar na votação como melhor do ano.

"Estamos muito felizes por ficarmos bem perto do título de melhor torneio do ano. A atleta não vota simplesmente no torneio que é o melhor, mas sim uma série de fatores como organização, hospedagem, logística, alimentação, entre outros. Essa notícia nos dá orgulho e já estamos de olho para o torneio do final de 2024 para ser ainda melhor e maior não só para as jogadoras, mas também para o público", destacou Lúzio Ramos, CEO do MundoTênis e também diretor e proprietário do MundoTênis Open.

A competição teve a australiana Ajla Tomljanovic como campeã de simples e a dupla Sara Errani e Leolia Jeanjean como vencedoras.

