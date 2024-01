Atletas juvenis de 6 estados do Brasil e do Chile realizam semana de treinamento em Campinas

De olho na melhor preparação para o início da temporada do circuito nacional e mundial, atletas de seis estados do Brasil (SP, MG, MA, MT, PA e TO) e do Chile, de 11 até 21 anos, iniciaram, na terça-feira, 9, uma semana de treinamento durante a pré-temporada realizada no CT Lucas Sousa, localizado no Clube Cultura, em Campinas.

O CT PERFORMANCE é um treinamento competitivo e multidisciplinar, com assinatura CT Lucas Sousa, focado em desenvolver a melhor versão dos atletas que buscam melhorar os desempenho nas competições, e acompanhar de perto a sua evolução.

Os jovens beachtenistas terão ao todo 30 horas de preparação com treinos divididos em preparação de quadra (técnica e técnica) e física. Além disso, haverá uma conversa com o treinador mental João Carlos, que irá abordar a importância das questões emocionais na competição.

Um dos destaques no treinamento é o campeão Pan-Americano juvenil até 14 anos, Giovanni Nomelini.

A semana de pré-temporada vem sendo coordenada pelos treinadores Lucas Sousa, Matheus Bueno, Rubens Krywacz, Leandro Souza, Glauber Moura e Maria Pezolli. A preparação física é coordenada por Caio Gatti e Gustavo Bazon .

"É um momento importante onde os jovens podem ter a preparação ideal tanto na parte técnica, quanto tática, física e o mental com a expertise de Lucas Sousa e equipe para o início de mais uma temporada que promete . Já temos eventos importantes no calendário a partir do final do mês no país tanto para o circuito juvenil quanto para os jovens que buscam ingressar e evoluir nos rankings no ranking profissional", destacou Jana Arouca, coordenadora geral do CT PERFORMANCE.