Saquarema recebe a Copa dos Municípios a partir deste sábado com 240 atletas

Começa neste sábado, 13, a partir das 8h, e vai até o domingo, 14, a disputa da primeira edição da Copa dos Municípios, competição organizada pela ABTERJ, a Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro.

O evento realizado em Saquarema mudou de local e será realizado na Praia da Barrinha na cidade da Região dos Lagos e que conta com a parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema.

Todas as categorias serão jogadas a partir das 8h (A/Open, B, C e D e por idades) com as Duplas Masculina e Feminina e a Dupla Mista para definirem os confrontos se necessário. Estarão em ação equipes da cidade local, Rio de Janeiro, Niterói, Macaé e Campos. São duas equipes por cada categoria. Ao todo serão 240 atletas na disputa.

O campeão geral, aquele que tiver o maior número de pontos, será definido no final do dia de domingo.

Na semana seguinte, na Arena ABTERJ, na Praia de Copacabana, entre os dias 20 e 21, será realizada a segunda edição da Copa dos Estados com presença de atletas do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. O time goiano é o atual campeão.