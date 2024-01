Anna Bella Geiger assina obra especial para celebrar a décima edição do Rio Open em 2024

Entre as inúmeras nuances do Rio Open, a arte é uma das que mais se destacam quando o assunto é cultura e entretenimento. Se dentro de quadra o maior torneio de tênis da América do Sul reúne os principais tenistas do planeta, fora das quatro linhas o evento também conta com outra mente brilhante. Coube a Anna Bella Geiger, um dos ícones das artes plásticas da cidade do Rio de Janeiro, o desafio de desenhar a obra que ilustrará o pôster e produtos exclusivos da edição especial de 10 anos do Rio Open, em fevereiro de 2024. Aos 90 anos de idade, Geiger continua encantando o mundo com suas pinturas, gravuras e desenhos, além de seguir lecionando para formar e inspirar novos talentos.

A artista plástica levou para a obra especialmente produzida para o Rio Open 2024 a sua originalidade e autenticidade. Seu trabalho, que atravessou décadas e ganhou destaque internacional, é notabilizado por uma poética diversa, considerada como uma geopoética onde o uso de materiais e suportes diversos é uma de suas marcas.

Nesta obra especial para a edição de 10 anos do Rio Open, esta temática novamente está presente. Geiger reproduziu o mapa-múndi em uma composição com as cordas de uma raquete de tênis, para simbolizar o caráter internacional do torneio. Além do fato de fazer parte do circuito mundial da modalidade e ser o único ATP 500 da América do Sul, o Rio Open recebe todos os anos tenistas e torcedores de todas as partes do planeta.

“Ao ser convidada para criar o cartaz que divulga o torneio Rio Open 2024, parti de uma composição abstrata no sentido de usar as linhas brancas que demarcam a quadra na diagonal, criando com isso uma dinâmica. Penetrei com duas delas pela raquete adentro, raquete esta que por sua trama lembra os meridianos que dividem a Terra. Numa transparência fiz o solo de saibro se tornar o próprio espaço cartográfico, pelo fato do Rio Open ter uma abrangência internacional. Criei uma tridimensionalidade utilizando-me da sombra da bola que colabora para o dégradé azul do céu. No meu trabalho de arte, reconhecem uma certa temática onde a geografia tem um papel preponderante, que costumam analisar como uma geopoética”, explicou Geiger.

“O Rio de Janeiro é uma cidade que faz parte da minha história, e ser escolhida para produzir um cartaz de arte para a edição especial de 10 anos do Rio Open é uma honra para mim. Sei da importância do torneio para o Rio como um todo, ainda mais nesta edição que será comemorativa. Fiquei muito feliz com o convite, e quero deixar algo que toque o coração de todos que estiverem envolvidos com o Rio Open em 2024”, completou a artista.

A obra original de Anna Bella Geiger estará estampada no pôster oficial do torneio e em produtos personalizados do evento disponíveis na La Boutique, a loja oficial do Rio Open que estará à disposição do público dentro do Jockey Club Brasileiro. Assim como Geiger, outros grandes artistas passaram pelo torneio e deixaram suas marcas, como Barrão, Daniel Azulay, Carlos Vergara, José Bechara, Raul Mourão, Toz e Maxwell Alexandre.

“Vamos fazer uma grande celebração na décima edição do Rio Open. Em um momento tão especial, poder contar com a genialidade e a inspiração de uma artista do porte de Anna Bella Geiger é motivo de grande orgulho. A obra produzida traduz a essência do torneio, por meio da união de elementos que remetem ao tênis e ao caráter internacional do evento, com o toque abstrato e delicado que caracteriza a arte dela. Ter um trabalho tão sensível estampando o pôster oficial é um marco muito importante para o Rio Open”, disse Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.