Rio de Janeiro leva o título da inédita Copa dos Municípios em Saquarema

Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro. Terminou neste domingo (14), a disputa da primeira edição da Copa dos Municípios, competição organizada pela ABTERJ, a Associação dedo Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Saquarem, teve o Rio de Janeiro como o grande campeão somando 680 pontos. A equipe ficou empatada com Niterói, mas venceu por conta da pontuação do segundo time que teve 440 contra 340 da equipe niteroiense. O evento realizado na Praia da Barrinha, em Saquarema, cidade da Região dos Lagos e que contou com a parceria com a

Duplas Masculina, Feminina e Mistas nas classes A/Open, B, C e D e por idades) com 240 atletas O time de Macaé completou o pódio com 430 pontos. Saquarema ficou em quarto e Campos fechou a lista. Ao todo foram disputadas seis categorias em

"O projeto nasceu como um sonho e agora se torna realidade. Iniciamos com a bem-sucedida Copa dos Estados e agora estreamos a Copa dos Municípios, com a participação inicial de cinco cidades. Já recebemos solicitações de outras localidades interessadas em participar da próxima edição, demonstrando o amplo sucesso e interesse na competição", destacou João Nunan, vice-presidente da ABTERJ.