Hugo Russo largou a nova temporada com título no importante ITF BT 200 do Guarujá (SP), evento com premiação de US$ 15 mil, disputado na Praia da Enseada. A competição é a primeira grande da nova temporada.

O atleta Juca BT e da Beach Sports Assessoria, e Leo Branco derrotaram na final a dupla do gaúcho Fabrício Neis, também da BSA, e o italiano Doriano Beccaccioli por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/3.

"Esse torneio seria muito mental independente de todas as situações e todas as adversidades que enfrentamos aqui . Tivemos uma pausa de um mês, quebra um pouco o ritmo , sabíamos que precisamos nos preparar bem em todos os quesitos . Estou muito feliz com toda minha equipe , com meu parceiro, estamos jogando juntos há uns seis ou sete meses. Nossa comunicação só melhora, conseguimos enxergar outra dupla e fico muito feliz", comemorou Hugo que, nesta segunda-feira, subiu três posições e apareceu pela primeira vez no top 10 mundial do ranking da Federação Internacional de Tênis.

O domingo foi de rodada tripla para os atletas que completaram as quartas de final com vitória sobre o italiano Luca Cramarossa e João Wiesinger por 6/2 5/7 10/4, nas semis, pela tarde, passaram por Hugo Dojas e Daniel Schmitt por 7/6 (7/2) 6/4.

Esta é a quinta conquista de Hugo, a terceira ao lado de Leo Branco. Os dois venceram no ano passado os torneios BT 200 de Martinica, no Caribe, e São José do Rio Preto (SP).