Luisa Stefani, número 14 do mundo, e Beatriz Haddad Maia, 19ª, desistiram, neste sábado (10), de jogar a semifinal do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com premiação de US$ 922 mil (R$ 4,6 milhões). Bia Haddad sentiu dores nas costas, após a longa batalha da semifinal de simples contra Daria Kasatkina, e não conseguiu entrar em quadra ao lado de Luisa para enfrentar a dupla norte-americana formada por Sofia Kenin e Bethanie Mattek.



"Infelizmente a Bia sentiu um desconforto nas costas e não conseguimos entrar em quadra para a dupla. Foi uma ótima semana juntas aqui e é uma pena terminar dessa maneira. Desejando uma pronta recuperação a ela e sempre as melhores energias pra seguir firme e forte na temporada. Amanhã (11) sigo pra Doha onde volto a jogar com a Demi", afirmou a paulistana que é patrocinada pelo Banco BRB, pela Fila, Parmalat Whey Fit e que conta com os apoios da Engie CBT, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head, JFL Living e Rede Tênis Brasil.



Luisa e Bia voltaram a jogar juntas após cinco anos e disputaram o primeiro WTA vencendo as duas primeiras partidas. A parceria soma 12 vitórias em 13 partidas contabilizando a Billie Jean King Cup e jogos de torneios ITF profissionais onde elas fizeram uma final e conquistaram um título em 2019.



Agora, Luisa segue para o WTA 1000 de Doha, no Qatar, que começa já neste domingo. Ela atua com sua parceira fixa, a holandesa Demi Schuurs, com a qual fizeram quartas de final no Aberto da Austrália. As rivais de estreia serão a ucraniana Nadiia Kichenok e a cazaque Anna Danilina.