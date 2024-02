O mato-grossense de Cuiabá, Lucas Damazio, de apenas 13 anos, conquistou, neste sábado, o título de simples e de duplas do Asuncion Bowl, realizado em Assunção, no Paraguai, torneio com pontos no ranking sul-americano até 14 anos.

O jovem superou na final o brasileiro Thiago Santana por um duplo 6/0 e nas duplas faturou o troféu ao lado do mesmo atleta. Eles bateram na final a dupla do colombiano Santiago Castellanos e do argentino Demian Luna por 6/3 6/4.

Agora ele soma três títulos de simples sendo os demais na Argentina e no Uruguai no ano passado. Ainda soma título de duplas também na Argentina em 2023. Livas é o atual sétimo do ranking sul-americano e deve subir posições com as conquistas.

"Foi uma semana dura com muito trabalho e bastante aprendizado. E a final foi dura, mas eu estava mais constante nos pontos importantes", vibrou Damazio.

Categoria Feminina

Na categoria mundial até 18 anos, a número 1 do Brasil, Olivia Carneiro e chilena Antonia Vergara foram campeãs de duplas superando na final a americana Kaitlyn Rolls e a norueguesa Emily Lunds por um duplo 6/1. Em simples, Olivia caiu na semi justo para Vergara por 6/3 6/4. Atual 35ª do mundo, a número 1 do Brasil deve ganhar posições e pode entrar no top 30 na segunda-feira.