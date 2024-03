Laura Pigossi, número 123 do mundo, atleta da AD In Academy, em Barcelona, na Espanha, garantiu vaga, nesta sexta-feira, na decisão do W50 de Pretória, na África do Sul, torneio com premiação de US$ 40 mil, jogado no piso duro.



Laura derrotou a sexta favorita, a francesa Manon Leonard por 6/2 6/1 após 1h29min e vai buscar o primeiro troféu da temporada neste sábado, às 5h de Brasília, contra a belga Hanne Vandewinkel, cabeça de chave 8: "Consegui jogar bem taticamente hoje. Muito feliz com meu nível e minha atitude", disse a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.

Com o resultado ela vai subindo ao 120º lugar no ranking e caso conquiste o troféu ficará entre o 115º e o 116º posto na tabela da WTA.