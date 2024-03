Luisa Stefani, número 13 do mundo, e sua parceira Demi Schuurs, da Holanda, emplacaram, no final da noite desta segunda-feira (11), a segunda vitória no WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia, evento sobre o piso duro com premiação de US$ 9 milhões (cerca de R$ 45 milhões). A dupla cabeça de chave 6 do evento derrotou a parceria da norueguesa Ulrikke Eikeri e da chinesa Hanyu Guo por 6/2 6/4, após 1h20min



"Ótima vitória, terminamos em dois sets, mas foi um jogo duro e perigoso. Começamos bem, dominando, fechamos 6/2. No segundo estávamos bem também no começo, mas deixamos escapar, elas melhoraram. Uma hora pareceu que elas levariam o segundo set, mas foi importante segurar firme, elevar nosso nível para sair com a vitória. Muito bom sair com a vitória e passar por um jogo assim também", afirmou Luisa, que é patrocinada pelo Banco BRB, pela Fila, Parmalat Whey Fit e que conta com os apoios da Engie CBT, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.



A brasileira e a europeia voltam a jogar somente na quarta-feira (13) contra a dupla cabeça de chave 1 formada pela belga Elise Mertens e a taiwanesa Su Hsieh. Será o tira-teima no ano entre elas. Luisa e Demi ganharam em Doha, no Qatar, torneio WTA 1000 onde foram campeãs e caíram nas quartas de final no Australian Open, Grand Slam onde as rivais levantaram o caneco.



Fazendo história no tênis - A paulistana Luisa Stefani, 26 anos, conquistou ao lado da parceira Laura Pigossi, a inédita medalha de bronze nas Duplas Femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Outra grande conquista foi o título de Duplas Mistas no Australian Open, em 2023, a primeira dupla de brasileiros a vencer um Grand Slam, ao lado de Rafael Matos.



Durante a semifinal do Us Open 2021, Luisa sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e se afastou do circuito profissional. No retorno, após um ano de recuperação, conquistou vários títulos: WTA 500 de Berlim (Caroline Garcia, 2023), WTA 500 de Abu Dhabi (Shuai Zhang, 2023); WTA 500 de Adelaide, na Austrália (Taylor Towsend, 2023); WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai (Ingrid Martins, 2022); WTA 1000 de Guadalajara, no México (Storm Hunter, 2022); WTA 250 de Chennai, na Índia (Gabriela Dabrowsky, 2022). Iniciou a atual temporada em grande estilo, conquistando o WTA 1000 de Doha, no segundo torneio jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs.