Foi definida, neste sábado, a decisão de simples do Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open. O evento é o primeiro de tênis do circuito mundial masculino, com pontos no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, realizado na cidade de Feira de Santana (BA), na academia Smash. O torneio tem premiação de US$ 25 mil (cerca de R$ 125 mil).

A final será entre o americano Harrison Adams e o cazaque Dmitry Popko. Adams, 771º colocado, manteve a boa série na semana e derrotou o único brasileiro na semifinal, Mateus Alves, quarto favorito e 392º, marcando 6/4 7/6 (9/7) após 2h16min de duração. Alves chegou a ver o rival sacar para a vitória em 5 a 4 , mas Alves reagiu. Só que no tie-break o americano prevaleceu.

"Fiquei feliz por conseguir me manter no saque na partida apesar da pressão, ele saca muito bem e joga muito bem. Sou do Texas, é um estado quente, mas aqui no Brasil o calor é diferente", disse Adams que chega na final sem perder sets e tendo tirado outro brasileiro favorito pelo caminho, Pedro Sakamoto, segundo cabeça de chave, logo nas oitavas de final: "Foi uma baita semana, joguei muito bem, infelizmente hoje caiu pro outro lado, ele jogou muito bem, tem um jogo muito perigoso para essas condições. É seguir trabalhando, venho de duas semifinais, faltam alguns detalhes para atingir a final e de repente levar o título. É seguir trabalhando pois tem mais uma semana pela frente", disse Alves.

Na outra semi, o cazaque Dmitry Popko, 267º, aplicou 6/1 7/5 sobre o terceiro favorito, o alemão Louis Wessels, e atingiu sua sexta final consecutiva. O tenista vem de três títulos nos Estados Unidos e duas outras finais, uma em Tucumán, na Argentina, e outra no Recife (PE): "Feliz por fechar o jogo em doois sets. Consegui quebrar no final e virar o segundo set. Ontem tive um dia difícil com cinco horas em quadra, mas consegui me recuperar bem para hoje", disse Popko.

O sábado definiu os primeiros campeões do torneio na chave de duplas. Adams faturou o caneco ao lado do francês Quentin Folliot. Eles derrotaram os brasileiros Gabriel Sidney e José Pereira por 6/1 6/3.

O domingo marca o dia final do torneio com a decisão começando a partir das 10h com transmissão AO VIVO da NSports na Claro número 566, Sky+ ou pelo Youtube pelo link https://www.youtube.com/watch?v=Yywu3rEeKl4

O evento tem atletas de onze países (Brasil, Tunísia, Cazaquistão, Alemanha, EUA, Chile, França, Colômbia, Peru, Paraguai e Argentina).

Resultados Semi Final (16/03):

Harrison Adams (EUA) 2x0 (4) Mateus Alves (BRA) 6/4 7/6 (9/7) (EUA) 2x0 (4) Mateus Alves (BRA) 6/4 7/6 (9/7)

(1) Dmitry Popko (CAZ) 2x0 (3) Louis Wessels (ALE) x 6/1 7/5

Gabriel Sidney (BRA) 6/1 6/3 Harisson Adams/Quentin Folloit (EUA/FRA) 2x0 José Pereira/(BRA) 6/1 6/3

Programação Final (17/03):

10h - Harrison Adams (EUA) x (1) Dmitry Popko (CAZ)

O Circuito Banco BRB/ENGIE de Tênis Profissional apresentado por Sudesb Open é um evento que tem parceria com a SUDESB e a SETRE - Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia, conta com apoio do Deputado Zé Neto e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.