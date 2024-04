Melo e Zverev entram no Masters 1000 de Monte Carlo e chuva adia jogo para esta quinta-feira (11)

O mineiro Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev entraram nesta quarta-feira (10) como alternates na chave do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, após a desistência do holandês Tallon Griekspoor e do polonês Hubert Hurkacz. A dupla vencia por 2 a 1, no primeiro set, diante dos argentinos Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry, com uma quebra logo no game inicial, quando o jogo foi interrompido pela chuva. A partida será reiniciada nesta quinta-feira (11), por volta das 10h (horário de Brasília).



Se vencerem o jogo de estreia, no saibro do Monte Carlo Country Club, Melo e Zverev voltarão à quadra ainda nesta quinta, pelas oitavas de final, diante dos cabeças de chave 4, o norte-americano Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury, em horário a ser definido. É o terceiro ano seguido que o mineiro e o alemão formam parceria em Mônaco.



Oito vitórias em 2024 - É a 18ª temporada de Melo - que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics - no circuito e soma 620 vitórias na carreira. Em 2024, são oito - uma no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, duas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, duas no ATP 250 de Santiago, no Chile, uma no Masters 1000 de Indian Wells e duas no Masters 1000 de Miami, ambos nos Estados Unidos.



No ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Melo aparece em 49º lugar, com 1.780 pontos. Zverev é número 5 em simples, com 5.415 pontos.



Recordista em títulos, número de vitórias, participações em Grand Slam, ATP Finals e semanas no topo do ranking - Marcelo Melo, 40 anos, é recordista brasileiro em número de títulos, 37 conquistas. Dos títulos, todos em duplas, dois são Grand Slam – Roland Garros, na França (2015) e Wimbledon, em Londres (2017) e nove Masters 1000, além de 11 ATP 500 e 15 ATP 250. Tem o recorde, também, em semanas no topo do ranking da ATP – 56, único brasileiro na história a ser número 1 do mundo em duplas e esteve entre os Top 10 por oito temporadas seguidas.



Duplista mais vitorioso em atividade no circuito, é o maior vencedor entre os brasileiros, tendo alcançado na estreia em Roland Garros 2023 a histórica marca de 600 vitórias. Entre os jogadores de dupla em atividade, Melo é o primeiro a chegar aos 1.000 jogos, mais uma marca histórica, conquistada em Atlanta 2023 - antes, 13 duplistas atingiram e superaram esse número.



É recordista em participações em Grand Slam, com 65 edições, e em presença no ATP Finals – completou oito seguidas em 2020. Em 2019 chegou a 500 vitórias, na estreia no ATP 500 de Washington, passando a ser o 35º jogador de todos os tempos a atingir essa marca.



O primeiro título de Marcelo em torneios ATP foi em 2007, no Estoril, em Portugal. Tem dois Grand Slam, além de um vice em Londres (2013) e um vice (2018) e duas semifinais no US Open. Marcelo também lidera no número de títulos em Masters 1000. Em Xangai 2018 chegou ao nono, depois de ganhar Xangai (2013 e 2015), Paris (2015 e 2017), Toronto (2016), Cincinnati (2016), Miami (2017) e Madri (2017).

Temporada 2023

Campeão

ATP 500 de Halle, na Alemanha



Vice-campeão

ATP 500 – Rio Open, no Rio de Janeiro