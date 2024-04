Livas Damazio é convocado para o Sul-Americano de 14 anos e se prepara para buscar vaga em Wimbledon

O mato-grossense de Cuiabá, Lucas Damazio, de apenas 13 anos, foi convocado, nesta quarta-feira, para defender o Brasil no Sul-Americano da categoria 14 anos que será realizado em Tarija, na Bolívia, entre os dias 6 e 11 de maio.

República Tcheca, em agosto. Livas estará no time ao lado de Bernardo Carvalho e Henrique Vialle em equipe capitaneada por Ivan Cressoni. O Sul-Americano é composto pela Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e a Venezuela. Os melhores se garantem no Mundial que será realizado em Prostejov, naem agosto.

"Estou muito feliz pela convocação, agora é treinar bastante para representar bem meu país", disse Livas.

O jovem vem se preparando para a disputa da Copa Cosat que será realizada na grama em Bragança Paulista (SP). O torneio dá vaga em Wimbledon no torneio Sub 14. Wimbledon é o torneio mais tradicional do tênis. A Copa Cosat tem jogadores Sub 14 de todo o continente sul-americano e acontece na semana do dia 22 de abril.