Beach Tennis realizado no anexo do estacionamento do River Shopping, em frente à EMS Arena, em Petrolina (PE). O evento traz mais de mil atletas de dez países em torneio com valiosos 470 pontos no ranking e premiação de US$ 35 mil (R$ 175 mil). Os principais favoritos avançaram no primeiro dia da chave principal do torneio BT 400, o principal evento do EMS Open de

Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz marcaram 6/1 6/3 em Helena Andrade e Camila Gouvea e vão buscar vaga nas quartas de final diante de Isabela Sella e Graziele Silva. As duplas campeãs mundiais do masculino e do feminino avançaram às oitavas de final. No feminino a paranaense

Fala, meninas!

Patrícia Diaz conquistou recentemente seu 50º título do circuito mundial há duas semanas em Marechal Deodoro e agora é a vez de Miiller seguir na corrida pela 50ª conquista que pode acontecer no sertão pernambucano.

"Nem sabia disso. Notícia nova. Independente de números a gente sempre quer ganhar", disse Rafa que tem três títulos mundiais no currículo em 2016, 2019 e 2023 e junto com Diaz soma 20 canecos. Ela comentou sobre a vitória: "Estreia muito boa, sabíamos que seria muito difícil, duro, conseguimos colocar nosso ritmo, no segundo set ficou pau a pau, mas depois conseguimos sair com a vitória".

A venezuela elogiou o evento: "Estou super impressionada no bom sentido, a organização caprichou em cada coisa da estrutura , cada detalhe, está sendo um ótimo evento, espero que se repita em vários anos. É uma demonstração que nosso evento está ficando cada vez maior."

Fala, meninos!

Mattia Spoto e o francês Nicolas Gianotti também venceram. Eles marcaram 6/0 6/4 sobre o capixaba Alvaro Campanharo e o catarinense Felipe Poffo: "Começamos muito bem no jogo, estávamos firmes, depois ficou 4 a 1 e piorou, eles empataram e no 4 a 4 entendemos o que tínhamos feito de errado para finalizar o jogo", destacou Spoto. Os campeões mundiais e líderes do ranking do masculino, o italiano

Nicolas Gianotti aproveitou a estada em Petrolina para cortar seu cabelo após um ano e meio e brincou com o assunto.

"Queria mudar um pouco de cara. Eu não gosto muito de cabelos longos, minha namorada é que gosta mais, ela está triste agora, mas eu estou mais feliz e vamos ver se eu consigo ganhar mais assim ou não (risos)."

Foto: Divulgação | Maurício Nunes

André Baran, 4º do mundo e primeiro do Brasil, e do italiano Michele Cappelletti, pentacampeão mundial e terceiro colocado, emplacou a 11ª vitória seguida ao baterem Mauricio Mola e Arthur Lordello por 6/1 6/0 e enfrentam a forte dupla do italiano Federico Galeazzi e do gaúcho Fabrício Neis. A dupla de

Mas, e o feminino?

Sophia Chow e a jovem de 18 anos, Vitória Marchezini, ambas no top 10 mundial, se vingaram de derrota na semana passada em Ribeirão Preto (SP) contra a italiana Giulia Trippa e a espanhola Eva Palos marcando um duplo 6/3. Elas vão encarar a portuguesa Marta Magalhães e a brasileira Juliana de Carvalho. No feminino as brasileiras

Paty Diaz. O torneio segue nesta sexta-feira com as disputas das oitavas e quartas de final com rodada dupla no masculino e no feminino. A programação começa às 10h na quadra central com presença de cerca de 1.070 alunos de escolas públicas do município de Petrolina em parceria com a Secretaria de Educação. E a criançada vai assistir ao jogo justo de Rafa e

Resultados Parciais desta Quinta-feira com a 1ª rodada:

Patricia DIAZ (VEN) / Rafaella MIILLER (BRA) [1] 2x0 Helena ANDRADE (BRA) / Camila GOUVEA DE BARROS (BRA) 6-1 6-3

Flaminia DAINA (ITA) [2] / Nicole NOBILE (ITA) 2x0 Deyse AMORIM (BRA) / Maria Ana FERNANDES (BRA) 6-0 6-4

Sophia CHOW (BRA) [3] / Vitoria MARCHEZINI (BRA) 2x0 Eva FERNANDEZ PALOS (ESP) / Giulia TRIPPA (ITA) 6-3 6-3

Giulia GASPARRI (ITA) / Ninny VALENTINI (ITA) [4] 2x0 Elaine BRANCO (BRA) / Gabriela MARTINS (BRA) 6/1 6/2

Sofia CIMATTI (ITA) [5] / Greta GIUSTI (ITA) 2x0 AKTER ALESSANDRA PESSOA D AKTER (BRA) / Debora AMARO (BRA) 6-1 6-0 Veronica CASADEI (ITA) / Marcela VITA (BRA) [6] 2x0 manuella DE TOMMASO (BRA) / Agatha WANDERLEY (BRA) 6-1 6-2 Ariadna COSTA GRAELL (ESP) / Elena FRANCESCONI (ITA) [7] 2x0 Isadora LOURENCO TRUSZ (BRA) / Julianna MARTINS (BRA) 6-2 6-0 Julia NOGUEIRA (BRA) [8] / Isadora PANSANI SIMOES (BRA) 2x0 Fernanda MAIETO FRANCO (BRA) / Isabela MASSAIOLI DE SOUSA (BRA) 6-4 6-0 Camila BORBA TAKAHASHI (BRA) / Luisa MORAES (BRA) 2x0 Yasmine AIRES (BRA) / Lilian FERREIRA (BRA) 6-4 6-4 Elizaveta KUDINOVA (RUS) / Anastasiia SEMENOVA (RUS) 2x0 Leticia CHAR SALGADO (BRA) / Raiza DANTAS (BRA) 6-1 6-1

Gabriela ANZOLA (VEN) / Andrea COLAVITA (VEN) 2x0 Maria Eduarda NAKAMURA HENRIQUE (BRA) / Laura RIGOTTI MONTEMOR (BRA) 6-2 6-2

Ana Carolina COSTA PREISNER (BRA) / Cindy STEDILE (BRA) 2x0 SOFIA MARTINS ESPINDOLA (BRA) / Anna Clara MEROLA (BRA) 6-4 7-6 (4)

MANUELA MARTINELLI ORSI MANU ORSI (BRA) / Beatriz URQUIZA (BRA) 2x0 Nicoli CASAGRANDE (BRA) / Julia COUTINHO CABRAL (BRA) 6-4 6-2

Marta MAGALHAES (POR) / Juliana SILVA DE CARVALHO (BRA) 2x1 Beatriz VALERIO (BRA) / Laura VIEIRA AMORIM (BRA) 6-0 3-6 [10-7]

Graziele DA MATA SILVA (BRA) / Isabella SELLA (BRA) 2x1 Manuela CINTRA ARCHETI (BRA) / Leticia JUNCKES (BRA) 5-7 6-3 [10-4]

Maria Giulia COLTRO SORCI (BRA) / Brenda RIQUE (BRA) 2x1 Brenda BRISSAC (BRA) / Patricia VARGAS (BRA) 6-4 6-7(1) [16-14]

Masculino

Nicolas GIANOTTI (FRA) / Mattia SPOTO (ITA) [1] 2x0 Alvaro COSTA VIANA CAMPANHARO (BRA) / Felipe Andre POFFO (BRA) 6-0 6-4

Andre BARAN (BRA) [2] / Michele CAPPELLETTI (ITA) 2x0 Arthur LORDELLO (BRA) / Mauricio MOLA (BRA) 6-1 6-0

Hugo PARONETTO RUSSO (BRA) [3] / Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) 2x0 Davi BALLERINI (BRA) / Lucas LIMA (BRA) 3/6 6/0 10/5

Ramon GUEDEZ (VEN) / Carlos VIGON (VEN) [4] 2x0 Vinicius FONT (BRA) / Guilherme LIMA (BRA) 6-3 7-6 (5)

Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA) [5] / Allan OLIVEIRA (BRA) 2x1 Maxim IONIN (RUS) / Dmitrii PAVLOV (RUS) 5-7 6-4 10-8

Mathieu GUEGANO (FRA) / Aksel SAMARDZIC (ARU) [6] 2x0 Paul GOTARDA (FRA) / Maxime MORETTO (FRA) 6-3 6-4

Giovanni CARIANI (BRA) / Daniel MOLA (BRA) [7] 2x0 Murilo CERCATO VALADARES (BRA) / Augusto OLIVEIRA (BRA) 6-2 6-4

Luca CRAMAROSSA (ITA) [8] / Thales SANTOS (BRA) 2x0 Mateus BUSNARDO BUEMO (BRA) / DIOGO CHAVES DONNER CARNEIRO (BRA) 7-5 3-6 10-4

Douglas COLLANI (BRA) / Anttónio TREMURA (BRA) 2x0 Caio Graco FARIAS (BRA) / Elias Limonta Giolo GIOLO (BRA) 6-2 6-3

Gustavo RUSSO (BRA) / Gabriel SANTOS (BRA) 2x1 Lorenzo SOARES CARAZO (BRA) / Renzo TESTA LUTZENBERGER AMANCIO (BRA) vs. 2-6 6-2 10-5

Gerard RODRIGUEZ QUEROL (ESP) / Joao WIESINGER (BRA) 2x0 Augusto LARANJA (BRA) / William MORI (BRA) 6-1 6-3 Matheus BELO (BRA) / Eduardo GARAY (VEN) 2x1 Miguel PERES (BRA) / Edoardo PONTI (ITA) 4-6 6-1 10-8 Anderson Mendonca DA SILVA (BRA) / Joseph DHERBOMEZ VIEIRA (FRA) 2x1 Fernando ALBUQUERQUE (BRA) / Pedro COELHO GURUBA ARRUDA (BRA) 6-2 5-7 [10-6] Federico GALEAZZI (ITA) / Fabricio NEIS (BRA) 2x1 Matheus COELHO (BRA) / Pedro MATTOS (BRA) 6-4 6-7 (5) 10-1 Marco GARAVINI (ITA) / Nata PORTE (BRA) vs. Luca ANDREOLINI (ITA) / Felipe COGO LOCH (BRA)

Victor AMORIM GONZAGA (BRA) / Diego BOLLETTINARI (ITA) vs. Davi ABDANUR (BRA) / Mateus GARCIA FREITAS (BRA)