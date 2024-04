Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, está em Passo Fundo (RS) e dará clínicas na noite desta sexta-feira, a partir das 18h, e também no sábado em dois períodos para atletas amadores de Beach Tennis, o esporte que mais cresce no mundo e que tem 1,2 milhão de praticantes somente no Brasil. niteroiense e ex-top 10 mundial, vice-campeão mundial pelo Brasil em 2017, está em Passo Fundo (RS) e dará clínicas na noite desta sexta-feira, a partir das 18h, e também no sábado em dois períodos para atletas amadores deo esporte que mais cresce no mundo e que tem 1,2 milhão de praticantes somente no Brasil.

Beach Tennis. As clínicas serão no Clube Comercial da cidade. No sábado ele fará dois períodos a partir das 9h e depois a partir das 16h até às 19h. As clínicas fazem parte da Copa IOT com torneio de tênis e

Beach Tennis para mais locais do Brasil e ensinar as técnicas desse esporte que mais cresce no país e é super democrático envolvendo homens, mulheres, pais e filhos, avôs e avós", disse Ralff Abreu.

Sobre Ralff Abreu