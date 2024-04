Neste domingo (21), aconteceu o encerramento do EMS Open, em Petrolina, com disputa do BT 10, valendo pontos no ranking mundial e sem premiação. Os campeões do masculino foram Pedro Barros e Paulo Kienby. No feminino o caneco ficou com Natalia Azevedo e Juliana Bernardes.



Ao todo foram três torneios profissionais sendo o BT 50 no começo da semana, o BT 400, um dos maiores do mundo, e o BT 10. Além destes, foram realizadas disputas do torneio amador ao longo de todos os dias, dos juvenis e também veteranos.



Petros, ex-São Paulo e Corinthians indo para o seu sétimo ano na Arábia Saudita, um dos organizadores do evento, destacou que a competição foi um sucesso.

"Agradecemos a Deus pela oportunidade, batemos todos os recordes, tudo o que projetamos foi triplicado, projetamos 20 mil pessoas direto no evento e batemos 50 mil. Para se ter noção, o Rio Open, o maior torneio de tênis do continente, teve pouco mais de 60 mil pessoas em seu 10° ano de edição na cidade do Rio de Janeiro, o que indica que já entramos forte no calendário internacional."

"Para gente é algo muito importante como filho da terra, do Vale do Francisco, lotação máxima da rede hoteleira, restaurantes e pontos turísticos, a cidade vivenciou e respirou esporte que é algo que transforma e muda vidas. Temos potencial no agronegócio, na fruticultura irrigada, na criação de caprinos e ovinos, na maior festa de São João do Brasil e conseguir realizar algo tão impactante fazendo Petrolina se transformar na capital do Beach Tennis nos deixa muito felizes e já pensando no que vamos melhorar. Agradecimento à EMS Farmacêutica a gigante azul que mais investe em cultura e esporte no país, a Prefeitura de Petrolina e também ao River Shopping, sem eles a gente não conseguiria fazer um evento com 13 mil metros quadrados construídos somados aos 8 mil da já construída EMS Arena", sim um evento de 21.000 metros quadrados completou.

Pensando no próximo





Petros também confirmou que a competição já está confirmada para 2025 e o objetivo é trazê-la para o mês de junho

"Vamos tentar nos aproximar ao máximo da data de São João. Já conversamos com o responsável pela Confederação Brasileira de Tênis que deu o ok, agora só falta a Federação Internacional de Tênis. Se conseguirmos pegar o evento inserido em São João as pessoas vão querer morar aqui."



Jeferson Pinto, coordenador de Beach Tennis da Confederação Brasileira de Tênis, elogiou a primeira edição do evento e confirmou a tentativa de troca de data da competição.

"Me surpreendi com o desenvolvimento na região do Beach Tennis, acho que Petrolina junto com o Petros e a Federação Pernambucana construíram um evento nunca visto antes por aqui. Tirando o evento de Marechal Deodoro (AL), nunca havia se visto um evento com tão boa qualidade e grande com quadra central sensacional. Vamos buscar fazer um calendário inteligente pros atletas ano que vem, buscando encaixar em junho na sequência de Petrolina com outros dois eventos como Tucuruí (PA) e Brasília (DF)."



Além dos números grandiosos, o torneio finaliza com um importante legado social. Sete das 19 quadras utilizadas serão doadas para a Prefeitura de Petrolina (PE) e serão disponibilizadas para as escolas municipais. No primeiro dia do torneio mais de mil crianças de nove escolas municipais tiveram a experiência de vivenciar uma partida profissional pela primeira vez e lotaram a quadra central. Eles assistiram a partida com vitória das italianas Sofia Cimatti e Greta Giusti que se tornaram campeãs na noite de sábado do torneio BT 400.



No masculino o título inédito de um evento desse porte ficou com Felipe Loch e o italiano Luca Andreolini. Loch, de apenas 17 anos, se tornou o mais jovem a vencer este tipo de evento que é um dos maiores do mundo. O salto dele no ranking desta segunda-feira foi de vinte posições e ele já ocupa o 29º posto.



O torneio teve também a transmissão dos canais ESPN 3 e Star Plus durante as semis e finais, além de transmissão de todos os jogos do principal evento nos canais PlayBT.