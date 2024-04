38º Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre é confirmado para novembro e abre inscrições

Está confirmada a 38ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias. O evento é o mais tradicional evento Masters do país e da categoria MT 700, um dos maiores do mundo.



A competição será realizada entre os dias 4 até 9 de novembro na Associação Leopoldina Juvenil, um dos mais tradicionais e seletos clubes brasileiros que já recebeu duelos importantes da Copa Davis. Em 2023 foram cerca de duzentos atletas de 13 países com campeões de seis países diferentes e presenças de líderes do ranking.



As inscrições custam R$ 400 (inscrição em simples e individual para atuar em dupla) e R$ 200 (individual que só jogue dupla) com US$ 20 para categoria de dupla mista. As mesmas já estão abertas no site da Federação Internacional de Tênis: "Estamos muito empolgados em realizar mais uma edição do mais tradicional evento do país. Vamos buscar receber os melhores do mundo novamente e superar os 200 atletas", destacou Ennio Moreira, diretor do evento e da Pró-Tênis Promoções Esportivas.



A 38ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias é uma realização da Pró-Tênis Promoções Esportivas e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis.