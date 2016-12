Aos 29 anos, Ana Ivanovic anuncia aposentadoria

Ana Ivanovic em 2008 segurando o seu troféu de campeã em Roland Garros. Foto: Matthew Stockman/Getty Images

Na tarde dessa quarta-feira (28) os fãs de tênis foram surpreendidos pela jogadora servia Ana Ivanovic (63) que anunciou sua aposentadoria após 13 anos de carreira. A estrela do tênis mundial usou sua pagina no Facebook para dar a noticia.

Em uma carreira consagrada, mas com altos e baixos, a tenista conquistou 15 títulos, sendo um Grand Slam, e atingiu a posição mais alta do ranking uma vez. Ana também teve uma carreira bem sucedida fora das quadras, sendo uma das atletas mais bem pagas sempre estando entre as esportistas mais lucrativas do mundo.

Ana Ivanovic nasceu na Servia e aos 5 anos de idade viu sua compatriota Monica Seles (aposentada) vencer Roland Garros com apenas 17 anos de idade. Ivanovic desde então insistiu aos seus pais que a levassem para jogar tênis.

Naquela época, a Servia, então Iugoslávia, passava por inúmeras guerras. Foi nesse cenário de devastação que Ana aprendeu a jogar tênis. Devido a constantes bombardeios aéreos, a jovem tenista não podia usar as quadras de tênis e teve que se adaptar a lugares alternativos para praticar o esporte, como piscinas cobertas desativadas. Foi nesse período que a servia conheceu o seu grande amigo Novak Djokovic.

A tenista superou as dificuldades da infância e em 2003 iniciou sua carreira profissional no tênis feminino. Com apenas 16 anos competiu o torneio ITF de Bucareste na Romênia e surpreendentemente atingiu a semifinal.

No segundo ano de carreira, Ana competiu em mais torneios da WTA e conquistou bons resultado alcançando o top 100 pela primeira vez e também jogou seu primeiro Grand Slam. Naquele momento ninguém poderia imaginar o meteoro sérvio na temporada seguinte

Em 2005 Ana surpreendeu o mundo mais uma vez e conquistou resultados esplêndidos. Com apenas 18 anos ela venceu o seu primeiro titulo de WTA. Em seguida atingiu a quarta rodada do torneio de Roland Garros em uma campanha onde venceu a campeã de Roma daquela temporada e numero 4 do mundo, Amélie Mauresmo (aposentada) da França.

Ana mostrou que era uma estrela em ascensão quando no final de 2005 atingiu a 16ª posição do ranking mundial. Em dois anos a jogadora havia subido mais de 600 posições no ranking e saiu da 705ª colocação e para o top 20 da WTA.

No ano seguinte ela continuou a colher bons frutos do seu trabalho e venceu o torneio de Montreal. No entanto no final do ano, Ana deve algumas derrotas amargas em primeiras rodadas. Esse seria o primeiro sinal da inconstância da atleta ao longo da carreira.

Como no final da temporada anterior, o inicio de 2007 não foi muito produtivo para a servia que perdeu muitas partidas. Ivanovic conseguiu se recuperar e conquistou o torneio de Berlin, além de atingir a primeira final de Grand Slam da carreira em Roland Garros a onde perdeu para a então numero um do mundo a belga Justine Henin (aposentada).

A servia também venceu o titulo de Los Angeles e chegou a semifinal de Wimbledon atingindo o 4º lugar do ranking e participando pela primeira vez do Tour Championships (atual WTA Finals).

A temporada de 2008 foi o ápice da carreira de Ivanovic que começou o ano conquistando o vice campeonato do Australian Open, sua segunda final de Grand Slam. Mas foi em maio daquele ano que Ana se consagrou a numero um do mundo e venceu Roland Garros.

No topo do ranking a tenista não conseguiu reproduzir os bons resultados e acabou acumulando algumas derrotas depois do Aberto da França. Apesar dos péssimos resultados, no final do ano a servia teve sua redenção no torneio de Linz onde conquistou o titulo terminando o ano em 5º lugar da WTA.

Entre 2009 e 2013 Ana viveu em uma montanha russa. A servia chegou a atingir a posição 63ª no ranking sem conquistar nenhum titulo, mas na maior parte desse período se manteve em um verdadeiro limpo do top 20, já que não conseguia estar de volta entre as 10 lideres da WTA, mas não saia do top 20.

Nesse momento, o tênis feminino havia se tornado mais competitivo. As jogadoras de potencia faziam sucesso e triunfavam nos torneios de Grand Slam. Serena Willaims (2) dos Estados Unidos, Maria Sharapova (-) da Rússia, Victoria Azarenka (13) de Belarus e Petra Kvitova (11) da Republica Tcheca eram as grandes estrelas do circuito mundial.

Ivanovic precisou se adaptar a um estilo de jogo mais ofensivo, rápido e com serviços mais poderosos. Em meados de 2014 parecia que a servia tinha compreendido as novas regras do jogo e voltou a vencer torneios conquistando quatro títulos na temporada. Seu melhor ano desde 2008.

Após uma excelente temporada, Ana voltou a oscilar em 2015 conquistando apenas um bom resultado com a semifinal de Roland Garros. A jogadora encerrou o ano mais uma vez fora do top 10. Na atual e ultima temporada ela também não conseguiu ter bons êxitos e voltou a cair no ranking terminando o ano em 65º lugar.

As duas ultimas temporadas da servia foram marcadas pelo seu relacionamento com o jogador de futebol alemão Bastian Schweinsteiger. Ana teve sua vida particular bastante explorada pela imprensa e em um curto período casou com o futebolista.

Ivanovic deixou aos fãs de tênis um estilo de jogo sofisticado com muita variação de golpes. A jogadora, assim como sua carreira, mostrou muita inconstância durante as partidas e sempre tornava imprevisíveis os resultados dos jogos mesmo quando estava ganhando por uma larga vantagem. Além disso, Ana mostrou em muitos momentos superação, seja durante as partidas seja dentando dar a volta por cima e voltar a figurar entre as melhores jogadoras da WTA. Mas assim é a vida de Ana Ivanovic: das ruas sitiadas de Belgrado para a consagração em Paris.