Eles voltaram! Federer e Nadal retornam às quadras na reabertura do circuito internacional de tênis

(Foto: Divulgação/Rafael Nadal Academy)

O circuito internacional do tênis arranca oficialmente neste domingo (1), mas terá seu complemento durante toda a semana. Após superar problemas físicos, tanto Rafael Nadal quanto Roger Federer voltam às quadras para iniciar sua preparação visando o primeiro Grand Slam de 2017, o Australian Open que começa no próximo dia 16 de janeiro.

Após uma brilhante vitória no torneio de exibição de Abu Dhabi, onde derrotou Tomas Berdych, Milos Raonic e David Goffin, o retorno de Rafael Nadal em uma competição oficial será neste dia primeiro de janeiro, no torneio de Brisbane, contra o ucraniano Alexandr Dolgopolov. Já Roger Federer voltará a segurar uma raquete pela Copa Hopman, competição mista por equipes, no próximo dia 2, contra o britânico Dan Evans.

A espetacular primeira semana de competição fica completa com a abertura do torneio de Doha, que conta com a presença dos dois líderes do ranking da ATP da atualidade: Andy Murray e Novak Djokovic, respectivamente. Entre os brasileiros presentes no Top-100, apenas Thiago Monteiro vai à quadra para enfrentar o russo Daniil Medvedev pelo torneio de Chennai.