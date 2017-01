WTA: Pliskova, Davis e Siniakova começam forte e levam os primeiros títulos de 2017

Pliskova, Davis e Siniakova começam forte e levam os primeiros títulos de 2017 | Foto: WTA/Divulgação

Com a chegada de 2017, começa uma nova temporada no tênis mundial e o circuito feminino veio a conhecer suas primeiras campeãs do ano, neste sábado (7). Em disputa esta semana, estavam Auckland, Brisbane e Shenzhen marcando a reta final da preparação das tenistas para o Aberto da Austrália, que se inicia no próximo dia 16 e vai até 29 de janeiro.

Pliskova segue com boa fase e conquista o Premier de Brisbane

Foto: Reprodução/Facebook Brisbane International

Mantendo o bom desempenho da temporada passada, Karolina Pliskova (#6) sagrou-se campeã do WTA Premier de Brisbane com uma vitória para cima da francesa Alize Cornet (#41) em sets diretos, parciais de 6-0/6-3, em 1h08 de partida.

O jogo não era considerado fácil, afinal, Cornet já havia eliminado Vesnina (#16), Cibulkova (#5) e Muguruza (#7) nesta mesma competição. Mesmo assim, sem dar chances para sua adversária, a tcheca aplicou um "pneu" e cravou cinco quebras em oito oportunidades.

Pliskova vem ascendendo durante as últimas temporadas e promete dar trabalho para o top 5 neste ano. A tcheca teve um dos melhores desempenhos de 2016 sendo finalista do US Open e se classificando pela primeira vez na carreira para um WTA Finals.

Davis conquista o primeiro título de 2017 em Auckland

Foto: WTA/Divulgação

Quem começou 2017 surpreendendo foi Lauren Davis (#61). A norte-americana venceu o WTA Internacional de Auckland, que contava em sua chave principal com as irmãs Williams, Serena (#2) e Venus (#17), e com Caroline Wozniacki (#19). Na grande decisão, Davis superou a jovem croata Ana Konjuh (#47) por dois sets a zero, parciais de 6-3/6-1, em 1h13, e cravou seu primeiro título da carreira.

Siniakova se consagra em Shenzhen

Foto: WTA/Divulgação

Outra promessa do circuito feminino que começou bem na temporada foi Katerina Siniakova (#52). A tcheca de apenas 20 anos derrotou a norte-americana Alison Riske (#39) também em sets direitos, parciais de 6-3/6-4, em 1h18, e também garantiu seu primeiro título da carreira ao vencer o WTA Internacional de Shenzhen.

