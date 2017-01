Guia VAVEL do Australian Open 2017: Novak Djokovic e a tentativa de recuperar seu reinado

Foto: Getty Images

2017, ano novo, expectativas novas, metas a serem alcançadas, algo que relativamente é normal para o ser humano, e que cada um traça a sua ao início de uma nova jornada. É difícil descobrir o que cada um projeta para o ano, mas para Novak Djokovic, a missão é direta e complicada: recuperar o seu reinado.

Após um 2016 com semestres completamente distintos, o 2017 do sérvio começou um tanto quanto esperançoso, até porque, ele derrotou nada mais nada e menos que o seu grande adversário nesse momento, e foi na final do ATP 250 de Doha. Com uma vitória por 2 sets a 1 (6/3, 5/7 e 6/4), Djokovic deu o seu pontapé inicial da temporada com um bom resultado, e pouco importa se é um torneio 250, mas já deu para passar o seu recado.

Ano novo, objetivos antigos

É bem verdade que 2016 foi um ano relativamente negativo para Djoko, até porque, ele perdeu seu posto de número 1 do mundo para Andy Murray. Entretanto, o ano começou com o título do Australian Open (janeiro) e de Roland Garros (maio), o que dava indício de mais uma temporada com total domínio do sérvio, mas ele deixou a peteca cair e aconteceu o que o mundo inteiro viu.

Após a derrota para Murray na decisão do ATP Finals 2016, o sérvio avaliou seu ano da seguinte forma: “Foi um ano fantástico, especialmente nos primeiros seis meses para mim”. Ele praticamente disse tudo, pois foram 6 bons meses, com dois títulos de Grand Slam, e outros 6 meses onde um monstro chamado Andy Murray entrou em ação e alcançou a sua grande meta traçada, o que foi suficiente para encerrar a parceria entre Djokovic e Boris Becker (ex-treinador do sérvio).

A história de Djokovic no aberto

Foto: Getty images

O sérvio estreou no torneio no ano de 2006, e caiu fora logo na primeira partida, perdendo para o russo Marat Safin. Em 2008 veio o seu primeiro título de um Grand Slam, e foi justamente na Austrália, quando Djoko bateu o francês Tsonga na final, vencendo por 3 sets a 1. Além de 2008, mais 5 troféus estão na sua galeria, torneios que foram ganhos nos anos de 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016.

Dentre esses 6 títulos, 3 foram ganhos contra Andy Murray, sendo assim, o britânico se tornou um grande freguês no Australian Open. Um dado extremamente curioso, é que nesse Grand Slam, Novak Djokovic tem 100% de aproveitamento em finais, isso mesmo, são 6 títulos em 6 finais disputadas. Será que esse número aumenta esse ano? Ou algo inédito vai acontecer? Vamos aguardar!

O Australian Open de 2016 para Djoko

O caminho do sérvio até a fase de 32 avos foi tranquilo, vencendo apenas por 3 sets a 0 as partidas; a primeira foi contra Hyeon Chung, depois contra Quentin Halys (o último set foi para o tie break), e por fim, Andreas Seppi, que também conseguiu levar Djokovic para um tie break, mas ficou apenas nisso.

Nas oitavas de final, a coisa ficou bem mais complicada, e o sérvio sofreu para conseguir bater Gilles Simon, 3 sets a 2 (6/3, 6/7, 6/4, 4/6 e 6/3) em um jogo que durou 4 horas e 32 minutos. O próximo adversário foi Kei Nishikori, que não deu tanto trabalho, 3 sets a 0 (6/3, 6/2 e 6/4) e a vaga na próxima fase foi carimbada.

A semifinal foi confronto de gigantes, Djoko x Federer, e o sérvio conseguiu avançar a grande final vencendo por 3 a 1, parciais de 6/1, 6/2, 3/6 e 6/3. A final foi contra o velho conhecido e freguês Andy Murray, e o título veio em um 3 sets a 0, com o jogo durando 2 horas e 53 minutos, parciais de 6/1, 7/5 e 7/6.

Ficha técnica

Nome: Novak Djokovic

Nacionalidade: Sérvio

Ranking: 2°

Idade: 29 anos

Treinador: Marián Vajda