Guia VAVEL do Australian Open 2017: Andy Murray

Andy Murray (foto: Christophe Petit Tesson / EPA)

Andy Murray encerrou o ano de 2016 com a melhor campanha da sua vida. Assumiu o posto de número 1 do ranking da ATP, conquistou pela primeira vez o título do Barclays ATP World Tour Finals, vencendo Novak Djokovic em 2 sets, uma série de 24 vitórias e 5 títulos consecutivos.

Murray faz história sendo o primeiro britânico a conquistar o ATP Finals. Também é o 26º jogador a terminar o ano no topo do ranking. "É um dia muito especial", disse o tenista ao levantar o troféu do Finals. "Terminar o ano como número 1 é muito especial, é algo que eu não esperava nunca".

Também foi a primeira vez, desde Roger Federer em 2006, que um tenista se torna campeão do ATP Finals tendo que salvar um match point contra na semifinal. Murray superou Milos Raonic em quase 4 horas de partida um dia antes, com parciais 4-6 7-6(5) e 7-6(9). "Não foi apenas fisicamente difícil, foi também mentalmente difícil", disse o britânico sobre a semifinal.

A incrível sequência de vitórias continuou no primeiro torneio do britânico em 2017, no ATP 500 de Doha, onde chegou como favorito na final. O único capaz de pará-lo, após 28 vitórias consecutivas no circuito, foi o próprio Djokovic, que se vingou da derrota sofrida no ATP Finals.

A rivalidade entre Andy Murray e Novak Djokovic

Em Doha, em uma partida eletrizante, Novak derrotou Murray e conquistou seu primeiro título desde julho, na Rogers Cup.

A rivalidade entre os dois vem desde os tempos do circuito juvenil. Na ATP, o sérvio lidera o confronto, tendo 25 vitórias contra 11 de Andy Murray. Só em 2016, foram 5 confrontos, com 3 vitórias para Novak e 2 para Murray.

"Ele merece estar na posição que está neste momento. Ele é o número 1 do mundo", disse Djokovic.

A motivação da derrota

De acordo com o Daily Mail, Andy Murray foi para a Austrália, preparar-se para o primeiro Grand Slam do ano, sem esquecer da sua primeira derrota na temporada.

No primeiro treino na Rod Laver Arena, a quadra principal do Australian Open, Murray tirou da raqueteira o seu troféu de vice-campeão em Doha. Deixou o troféu em cima do banco durante todo o treino, para não esquecer que deixou passar a oportunidade de conquistar o primeiro título do ano.

Andy Murray já disputou 5 finais do Grand Slam australiano. Perdeu em 2010 para Roger Federer e, nas outras 4 vezes, para Djokovic. Não há dúvidas de que o britânico chegou à Austrália motivado para mudar esses números.



Curiosidades