Guia VAVEL do Australian Open 2017: Angelique Kerber e o topo do ranking

Angelique Kerber vem para defender o título e o topo do ranking | Foto: Reprodução/Facebook Oficial Australian Open

O primeiro Grand Slam do ano está no ar! A partir dessa segunda-feira (16), o mundo do tênis concentra suas atenções na Oceania com a disputa do Aberto da Austrália. Abrindo a temporada 2017, a competição realizada em Melbourne já conta com a atual número um do ranking da WTA confirmada em sua chave principal. Angelique Kerber defenderá seu título já neste começo de temporada, que promete ser desafiadora pela quantidade de pontos a serem defendidos pela alemã.

Angelique Kerber, nascida em Bremen, na Alemanha, tem 28 anos. Tornou-se profissional em 2003 e atualmente ocupa a primeira posição no ranking da WTA, alcançada em setembro do ano passado. Treinada por Torben Beltz, a alemã possui dez títulos de simples na carreira e uma série de 521 vitórias e 269 derrotas no circuito. Em Grand Slam, possui dois títulos (2016 - Australian Open e US Open).

Kerber teve um grande desempenho em 2016. A alemã ganhou três títulos, tendo alcançado oito finais ao todo. Ela veio a conquistar seus primeiros Majors, sendo vice-campeã em Wimbledon, e ainda levou medalha de prata na Olimpíada Rio 2016.

Angelique ainda não engatou em 2017. Nestas primeiras duas semanas do ano, a alemã foi eliminada na segunda rodada de Brisbane, onde defendia o título, e em Sydney.

No Aberto da Austrália, Kerber possui 18 vitórias e 8 derrotas. Seu melhor resultado foi o título em 2016 em cima da norte-americana Serena Williams (#2). Este é o primeiro Grand Slam em que a alemã entra como líder do ranking após desbancar a própria Serena, que vinha há 186 semanas no topo e pode voltar ao posto de número um ainda neste Australian Open já que a diferença entre as duas é de 1795 pontos.

Ficha Técnica:

Nome: Angelique Kerber

Altura: 1,73 m

Peso: 68 kg

Jogo: canhota (backhand com as duas mãos)

Profissional desde 2003

Ranking atual: 1