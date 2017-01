Guia VAVEL do Australia Open 2017: Agnieszka Radwanska

Foto: Twitter oficial - Radwanska

Agnieszka Radwanska não pode reclamar do seu ano de 2016. Apesar de não ter terminado o ano no melhor da sua forma já que a polaca esperava chegar à final do WTA Finals (a vice-líder do ranking Serena Williams não participou), fechar em terceiro lugar pode ser considerado bastante positivo.

Começo de temporada

Para 2017 o objetivo da tenista é manter os bons resultados dos torneios menores e melhorar nos Grand Slams – no ano passado as campanhas foram fracas para uma terceira colocada do ranking, não atingindo sequer a fase de quartas-de-final em dois deles.

Por isso, Radwanska deve vir com muita vontade para o Australia Open deste ano - ainda mais considerando o tropeço no primeiro torneio do ano, quando decepcionou na China e perdeu para Alison Riske por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/0) e deixando pontos importantes pelo caminho (Radwanska defendia o título do torneio).

Para compensar, a polaca disputou também o torneio de Sidney e perdendo a final para a britânica Konta por 2 sets a 0.

Desempenho – Australia Open 2016

Radwanska tem pontos importantes para defender já neste começo de temporada. No ano passado, a tenista polonesa teve seu melhor desempenho em Grand Slam justamente no Australia Open, perdendo apenas na semifinal diante da sempre favorita Serena Williams por 6/0 e 6/4.

Antes, ela venceu a espanhola Carla Navarro por 2 sets a 0 nas quartas-de-final (parciais de 6/1 e 6/3), além de despachar nas fases anteriores Anna-Lena Friedsam (a única a roubar um set da polaca antes da semifinal), Monica Puig, Eugenie Bouchard e Christina McHale, sendo as últimas três todas sem perder sets.

Histórico – Australia Open

Radwanska tem sido figura presente em muito tempo no Australia Open, participando de todas as edições desde 2007 quando ainda sequer era top-50 do mundo. Sua estreia foi curta: eliminação na segunda fase para a então 13ª do ranking Ana Ivanovic por 2 sets a 1 (6/2, 3/6 e 6/2).

No ano seguinte uma boa campanha terminou nas quartas-de-final com derrota para Daniela Hantuchova (que então era nona colocada do ranking). Neste ano, Radwanska surpreendeu e eliminou a vice-líder Kuznetsova na terceira rodada. Em 2009, porém, a polaca acabou decepcionando e foi eliminada na primeira fase para a ucraniana Bondarenko por 2 sets a 1.

Já consolidada desde então como top-10 do circuito feminino, Radwanska só conseguiu um resultado condizente com a sua posição em 2014, quando chegou até as semifinais e só parou na Cibulkova por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2). O resultado voltou a acontecer no ano passado, quando perdeu para a norte-americana Serena Williams.

O desafio agora é tentar chegar ao menos novamente até a semifinal e defender os pontos atuais. Melhor ainda se puder disputar a final, fato inédito na histórica da vitoriosa tenista polonesa.

Ficha técnica

Nome: Agnieszka Radwanska

Nacionalidade: Polonesa

Ranking: 3ª colocada

Idade: 27 anos

Profissionalização: 2005