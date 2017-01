Google Plus

Australian Open: em dia péssimo, Teliana, Clezar e Paula Gonçalves são eliminados/ Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (20), foi disputada mais uma rodada do torneio qualificatório para o Australian Open - o primeiro Grand Slam da temporada. Porém, diferentemente do dia anterior, os resultados foram todos negativos para os brasileiros que entraram em quadra.

A primeira a entrar em quadra foi a número um do Brasil, Paula Gonçalves. Em três sets, a paulista acabou derrotada por Aliaksandra Sasnovich da Bielorrússia de virada, com parciais de 4/6 6/1 e 6/3, em duas horas e 10 minutos de jogo. Na primeira rodada, Paula batera a suíça Conny Perrin - número 191 do mundo - por duplo 6/4.

Na sequência, foi a vez do gaúcho Guilherme Clezar tentar sua sorte. Depois do triunfo na estreia contra o croata Kristijan Mesaros em apenas uma hora em quadra, com parciais de 6/2 e 6/1, Clezar não foi páreo para experiente francês Julien Benneteau. Com parciais de 7/5 e 6/0, o brasileiro foi eliminado em apenas 66 minutos.

A última a entrar em quadra foi Teliana Pereira. Diante da alemã Mona Barthel, a pernambucana resistiu apenas por 68 minutos, perdendo por 6/0 e 6/4. Na estreia, Teliana superara a japonesa Miyu Kato, 183ª no ranking, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/1.

O único brasileiro que ainda tem chances de se classificar para a chave principal é André Ghem. Já na terceira rodada, o "Alemão" encara o italiano Thomas Fabbiano. Nas primeiras rodadas, Ghem passou pelo compatriota João Souza, o "Feijão", e pelo japonês Yuya Kibi.

No próximo dia 15 tem início o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.