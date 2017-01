Guia VAVEL do Australian Open 2017: Stan Wawrinka busca o segundo Grand Slam seguido

Foto: Getty Images/Michael Dodge

E o primeiro Grand Slam do ano irá começar. E um dos favoritos no grande torneio da Austrália é Stan Wawrinka, 4° do mundo, que faturou o troféu em 2014. O suiço terminou 2016 conquistando pela primeira vez na carreira o US Open, após bater na final nada mais e nada menos que Novak Djokovic, atual número 2 do ranking da ATP.

Retrospecto no Australian Open

Stan não teve um início nada promissor em solo australiano. Após anos caindo na segunda ou terceira rodada, o suíço só veio fazer uma boa campanha em 2011, quando chegar nas quartas de finais, mas acabou sendo eliminado pelo seu compatriota Roger Federer. Nos dois anos seguintes, Wawrinka voltou a decepcionar, não passando da terceira rodada em 2012 e da quarta em 2013.

Em 2014 enfim chegou a hora do suiço dar um grande passo em sua carreira. Sem ser favorito, Wawrinka fez um torneio perfeito, vencendo grandes nomes como Tomás Berdych e Novak Djokovic, chegando pela primeira vez na final para duelar com Rafael Nadal. E na decisão, Stan não tomou conhecimento do espanhol e venceu por 3 sets a 1, conquistando o seu primeiro Grand Slam na carreira.



Foto: Getty Images/Matt King

Já em 2015 o troco de Djokovic veio. Na estreia, o atual campeão passou com facilidade pelo turco Marsel İlhan. Na rodada seguinte, um confronto bem mais complicado contra o romeno Marius Copil, que obrigou Wawrinka a vencer dois tie-breaks, conquistando a vitória por 3 a 0.

O finlandês Jarkko Nieminen foi o adversário de Stan na terceira rodada, e o suíço passou com tranquilidade, coisa que não aconteceu contra o espanhol Guillermo García-López, onde Wawrinka perdeu um set, mas venceu por 3 a 1, avançando para uma fase de quartas de final.

Nas quartas, a vítima foi o japonês Kei Nishikori, que chegava com força e moral para o torneio, mas que acabou sucumbindo ao suíço, perdendo por 3 a 0. A chance de um bicampeonato era cada vez mais real para Wawrinka, mas na semi ele encontrou nada mais, nada menos que Djokovic, que foi a vitíma do suiço exatamente um ano antes no mesmo logo, o sérvio queria vingança, e ele conseguiu. Em um jogo espetacular, decidido no quinto set, o sérvio levou a melhor, eliminando o atual campeão.

Já em 2016, o suiço acabou derrotado nas oitavas, em um jogo espetacular contra Milos Raonic, onde o canadense acabou levando a melhor em 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 6/3, 5/7, 4/6 e 6/3.

Expectativa para 2017

Stan Warinka não terá facilidade no primeiro Grand Slam do ano. Enfrentará na primeira rodada o número 35, Martin Klizan, podendo ainda cruzar com o polêmico australiano, Nick Kyrgios nas oitavas e ainda ter na sua frente o francês Jo-Wilfried Tsonga, finalista do torneio na edição de 2008, Marin Cilic, Jack Sock e Bernard Tomic como possíveis oponentes nas quartas.

Ficha técnica

Nome: Stanislas Wawrinka

Nacionalidade: Suíço

Ranking: 4º

Idade: 31 anos

Melhor resultado no Australian Open: Campeão em 2014