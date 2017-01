Guia VAVEL do Aberto da Austrália 2017

(Foto: Hugo Alves/VAVEL Brasil)

Quando se fala do Aberto da Austrália, todos sabemos que o torneio de Melbourne merece ser elogiado. Com modernidade, atenção e cuidado para com o público, a direção da competição é uma das mais competentes do circuito. E na próxima segunda-feira (16), terá início o primeiro Grand Slam do ano. Celebrando sua 112° edição, o torneio que traz mais público para suas quadras contará novamente com a participação dos melhores tenistas do mundo.

Ídolos do público australiano, Roy Emerson e Rod Laver são dois dos maiores vencedores do torneio, juntamente com Novak Djokovic e Roger Federer. Na categoria feminina, a maior campeã é Margaret Court, que dá nome a uma das quadras do complexo de Melbourne Park. Mas, quem são os favoritos da edição 2017? Quem são os brasileiros que estão na disputa? Alguém pode surpreender? Sabendo disso, a VAVEL Brasil preparou este guia para facilitar a vida dos amantes de tênis! Clique no nome dos atletas para conferir nossa análise completa!

♦ Andy Murray: agora como número um do mundo, o escocês recentemente declarou que precisava criar motivações para se manter competitivo. Logo no primeiro Grand Slam do ano, Murray já parece ter razões suficientes para jogar em alto nível: depois de cinco vices (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016), o natural de Glasgow tem, neste ano, sua maior chance de título, por ser o principal favorito.

Possível caminho: R1. Marchenko; R2. Lu; R3. Querrey; R4. Pouille/Isner; QF. Nishikori/Federer; SF. Wawrinka; F. Djokovic.

♦ Novak Djokovic: após perder a liderança do ranking mundial, o hexacampeão busca uma recuperação. Melbourne pode ser um ótimo lugar para tal feito. Tricampeão consecutivo nos últimos anos, Nole - agora sem a tutela do alemão Boris Becker - pode surpreender.

Possível caminho: R1. Verdasco; R2. Istomin; R3. Busta; R4. Dimitrov/Gasquet; QF. Thiem; SF. Raonic/Nadal; F. Murray.

♦ Stan Wawrinka: considerado por muitos a maior incógnita do circuito, o suíço provou ser imprevisível. Assim como ocorreu no último Major da temporada passada, quando, após ficar a um set da eliminação na terceira rodada pelo britânico Daniel Evans, Stan surpreendeu vencendo favoritos e acabando com o título inédito.

Possível caminho: R1. Klizan; R2. Delbonis/Johnson; R3. Troicki; R4. Cuevas/Kyrgios; QF. Tsonga/Cilic; SF. Murray/Federer; F. Djokovic.

♦ Rafael Nadal: campeão na Austrália em 2009, o espanhol deixou de disputar os últimos torneios da última temporada por conta de lesão. Logo no início deste ano, "El Toro" já chega confiante para a disputa do primeiro Major do ano: vem de título do torneio amistoso em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Possível caminho: R1. Mayer; R2. Baghdatis/Youzhny; R3. Zverev; R4. Monfils; QF. Raonic; SF. Djokovic; F. Murray.

♦ Roger Federer: retornando de lesão, depois de seis meses afastado, o suíço tetracampeão disputa o que pode ser seu último Australian Open. Motivado, Roger pode surpreender em sua derradeira aparição dentro das quadras de Melbourne. Para isso, terá de mostrar mais do que em suas primeiras partidas na Hopman Cup.

Possível caminho: R1. Melzer; R2. Fratangelo; R3. Berdych; R4. Nishikori; QF. Murray; SF. Wawrinka; F. Djokovic.

♦ Angelique Kerber: a atual número um do mundo chega embalada para defender o seu titulo no Australian Open após mais uma conquista de Grand Slam no final da temporada, o Us Open. A alemã é uma jogadora muito intensa e provou na última temporada o poder do seu jogo. Na contramão das outras tenistas da WTA, Kerber não é uma jogadora que arrisca muito, sempre se mantém firme nas trocas de bolas e até ter a melhor chance.

Possível caminho: R1. Tsurenko; R2. Witthoeft; R3. Begu; R4. Kasatkina; QF. Muguruza; SF. Halep/Kuznetsova; F. Serena.

♦ Serena Willians: se olharmos para seus últimos resultados, não arriscaríamos dizer que ela poderia vencer o Australian Open mais uma vez, no entanto Serena sempre obteve ótimos resultados no torneio australiano. Ela conquistou o titulo seis vezes e apareceu nas duas últimas finais. Não podemos subestimar Serena que ainda é a melhor jogadora e pode vencer qualquer partida.

Possível caminho: R1. Bencic; R2. Safarova; R3. Babos; R4. Strycova/Garcia; QF. Konta/Cibulkova; SF. Radwanska/Pliskova; F. Kerber

♦ Simona Halep: apesar de ter perdido a primeira partida do torneio no ano passado, nos últimos anos Simona Halep mostrou um ótimo desempenho em torneios de Grand Slam e especificamente na Australia ganhou cerca de 62,5% dos seus jogos. A jogadora tem a dinâmica e o físico necessário para vencer suas oponentes no calor australiano.

Possível caminho: R1. Shelby; R2. Beck/Barty; R3. Puig; R4. Venus; QF. Kuznetsova; SF. Kerber; F. Serena.

♦ Garbiñe Muguruza: Muguruza é o tipo de jogadora que consegue surpreende taticamente suas adversárias. Neste sentido é inquestionável o talento da espanhola, no entanto, no final da temporada passada, ela mostrou ser uma jogadora mentalmente muito instável. Para essa temporada, Muguruza chega mais experiente e pronta para provar que superou suas dificuldades como quando venceu Serena Williams na final de Roland Garros.

Possível caminho: R1. Erakovic; R2. Davis; R3. McHale/Sevastova; R4. Riske/Zhang; QF. Kerber/Kasatkina; SF. Halep/Kuznetsova; F. Serena.

♦ Agnieszka Radwanska: tem pontos importantes para defender já neste começo de temporada. No ano passado, a polonesa teve seu melhor desempenho em Grand Slam justamente no Australia Open, perdendo apenas na semifinal diante da Serena Williams. Antes, venceu a espanhola Carla Navarro, além de despachar Anna-Lena Friedsam, Monica Puig, Eugenie Bouchard e Christina McHale, respectivamente, nas fases anteriores.

Possível caminho: R1. Pironkova; R2. Lucic/Qiang; R3. Cornet; R4. Stosur/Vesnina; QF. Pliskova; SF. Serena; F. Kerber.

♦ Thomaz Bellucci: apesar de nunca ter passado da segunda rodada, Thomaz Bellucci vem mais experiente para esta temporada e, pegando uma chave boa, pode obter seu melhor resultado.

♦ Thiago Monteiro: embalado por sua ascensão na última temporada, Thiago Monteiro jogará sua primeira chave principal de Grand Slam. O cearense vem com confiança e conta com seu talento e juventude para tentar avançar algumas rodadas.

♦ Teliana Pereira: após uma temporada muito ruim em 2016, Teliana Pereira busca recuperar espaço no circuito. A pernambucana terá que jogar o qualificatório para buscar sua vaga na chave principal. Para poder surpreender, ela precisará de um mental e físico em dia para tentar seu melhor resultado.

♦ Marcelo Melo: contará com novo parceiro de duplas, o polonês Lukasz Kubot. A dupla conseguiu bom desempenho no final da temporada passada e oficializou a parceria para 2017. Com isso, vem com tudo para o primeiro Grand Slam do ano.

♦ Bruno Soares: favoritos ao título, Bruno Soares e Jamie Murray vêm embalados para defender a conquista do ano passado. O mineiro também defende o título de duplas mistas e espera repetir a ótima temporada de 2016 na qual a parceria entre o britânico e o brasileiro terminou como número um.

♦ Milos Raonic: dono de um saque potente, o canadense atual número 3 tenta enfim se colocar como um rival a altura no Top-10 mundial. Raonic tem como melhor desempenho em Slam's, o vice-campeonato de Wimbledon em 2016. Na Austrália, avançou até a semifinal em 2014 e 2016. No head-to-head, o atleta tem um recorde de 3x9 contra Murray, 0x8 contra Djokovic, 2x6 contra Nadal e 3x9 contra Federer.

♦ Kei Nishikori: o japonês costuma dar trabalho aos grandes. Atual número 5, Kei Nishikori é dono de um jogo versátil e estiloso. Mas terá que fazer mais que isso para ser competitivo. Na única final de Slam que disputou, foi derrotado por Marin Cilic, no US Open 2014. O japonês já derrotou por duas vezes Djokovic, Nadal, Federer e Nadal, por isso não pode ser desconsiderado.

♦ Marin Cilic: um dos poucos a conquistar um Slam na 'Era Federer/Nadal/Djokovic/Murray', Marin Cilic se inspira na conquista do US Open 2014 para vencer seu segundo major. A temporada de 2014 sem dúvidas foi a melhor do croata, com quatro títulos. Com 1,98m de altura, Cilic é mais um no circuito que tem o saque potente como arma.

♦ Dominic Thiem: certamente é um dos tenistas mais promissores no circuito. Com 23 anos, o austríaco tem evoluído a cada temporada, mostrando um tênis vistoso e competitivo. O jovem pode, na Austrália, chegar ao seu primeiro título de Grand Slam. Anteriormente, sua melhor campanha em major foi no aberto da França de 2016, quando avançou até as semifinais. No AO, conseguiu - no máximo - avançar até a terceira rodada.

♦ Nick Kyrgios: o intempestivo australiano surgiu como um grande prodígio, mas tem ganho cada vez mais destaque pelo seu mal comportamento. Com apenas 21 anos, o australiano já aparece na posição 13 do ranking. Apesar de ter 1,93cm, Kyrgios consegue conciliar um saque potente, com um jogo habilidoso. O grande problema é o mental do jogador, que o tem atrapalhado bastante em sua recente carreira. No Australian Open Kyrgios conseguiu um chegar até as quartas de finais em 2015.

Uma das características mais marcantes do torneio é a alta temperatura vivenciada na cidade australiana de Melbourne. Em decorrência do calor, várias partidas em todos os anos terminam em desistências. Em 2009, tivemos o ano mais quente de todos, com uma média de 34,7°C devido a uma imensa onda de calor que atingiu uma parte da Austrália. Nas últimas edições do torneio, a média tem variado entre 27 e 28°C, porém com dias de altíssimo calor que ultrapassa os 40°C.

Devido ao clima, o torneio tem uma política de extremo calor. Em dias que a temperatura atingir 40°C, as paradas entre os sets serão de dez minutos, e entre os games serão de tempo determinado pelos jogadores. Entre os muitos jogadores que reclamaram do calor está o canadense Frank Dancevic, que chegou a desmaiar e alucinou em quadra, alegando que o calor faria as condições de jogo serem "desumanas".

Se existem dois jogadores muito queridos pelos australianos, estes são Rod Laver e Margaret Court, que dão nomes a duas quadras do complexo de Melbourne Park. A ideia de dar o nome da quadra principal de Rod Laver surgiu em 2000, 15 anos depois da construção da Arena ser iniciada. No ano de 1988, quando o antigo Kooyong Stadium foi finalmente substituído pelo novo estádio, a Arena levava o nome de National Tennis Centre. No ano de 2000, foi renomeado oficialmente para Rod Laver Arena, em homenagem ao único homem que venceu os quatro torneios de Grand Slam na mesma temporada em duas ocasiões diferentes.

A quadra Margaret Court também não foi nomeada logo na primeira instância. Levando o nome de Show Court One, a quadra construída em 1987 tinha capacidade para 7.500 pessoas, mesmo espaço para público de hoje em dia. Em 2003, a homenagem a Margaret Court foi consolidada, para prestar reverência a grande tenista australiana que venceu 11 vezes o Aberto da Austrália e é até hoje a maior vencedora de Grand Slams em qualquer modalidade do tênis com 24 conquistas.

Nome: Aberto da Austrália (Australian Open)

Lema: O Grand Slam da Ásia e do Pacífico.

Local: Melbourne Park

Superfície: Quadra dura (Plexicushion)

Comprometimento financeiro total: 19,703,000 A$

Pontuações: W (2000), F (1200), SF (720), QF (360), R4 (180), R3 (90), R2 (45), R1 (10)